Школы и детские сады Симферополя не будут работать до 12 мая

В общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях Симферополя выходные дни продлятся с 1 по 11 мая включительно.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

— Принято решение считать дни с 6 по 8 мая нерабочими днями для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Таким образом, выходные дни продлятся с 1 по 11 мая включительно, — рассказала заместитель главы администрации – начальник управления образования Татьяна Сухина.

Кроме того, Татьяна Сухина отметила, что учреждения дополнительного образования также не будут осуществлять свою деятельность в этот период.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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