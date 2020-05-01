Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Крыму ● Число зараженных в Крыму продолжает расти ● Константинов не хочет, чтобы в Крыму вводили электронные пропуска ● В Крыму полностью остановлено движение междугородних автобусов ● Жители Крыма «забили» на самоизоляцию
Школы и детские сады Симферополя не будут работать до 12 мая
В общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях Симферополя выходные дни продлятся с 1 по 11 мая включительно.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.
— Принято решение считать дни с 6 по 8 мая нерабочими днями для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Таким образом, выходные дни продлятся с 1 по 11 мая включительно, — рассказала заместитель главы администрации – начальник управления образования Татьяна Сухина.
Кроме того, Татьяна Сухина отметила, что учреждения дополнительного образования также не будут осуществлять свою деятельность в этот период.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму на карантин закрыли детдом. В Симферополе принято решение закрыть на карантин дом ребенка «Елочка».
В Саках в проднаборы для школьников положили консервы «с сюрпризом». В продовольственных наборах, которые были выданы части школьников в Саках, оказалась не соответствующая сертификатам качества продукция.
Стало известно, как в Крыму будут сдавать ЕГЭ и вступительные. Пока все школьники учатся дистанционно, заканчивая учебный год, одиннадцатиклассники заметно переживают.
В Крыму обещают упростить механизм получения пособия на детей.
В Крыму продолжает расти число тяжелобольных COVID
В Крыму четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 36 человек – в состоянии средней степени тяжести.
В Крыму надеются с 12 мая начать подготовку пляжей и отелей к летнему сезону
Минкурортов провело IV онлайн конференцию по вопросам восстановления работы туриндустрии, в мероприятии приняли участие более 120 представителей туриндустрии и руководители органов власти Крыма, сообщает пресс-служба министерства.
Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Крыму
Ряд предприятий сферы услуг, среди которых салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины, возобновляют работу в Крыму.
Поток автомобилей в Крым снова увеличился
В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.
27 апреля
В Крыму зафиксирована первая смерть от коронавируса
22 часа назад
Дорогу на Ай-Петри закрыли, в лесах будут дежурить лесники, полиция и казаки
В связи с участившимися лесными пожарами на майских праздниках в Большой Ялте будет усилено патрулирование лесов и закрыта дорога на плато Ай-Петри, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.