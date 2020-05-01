С начала года Ялтинский горно-лесной заповедник горел 14 раз по вине людей

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В Ялтинском горно-лесном природном заповеднике усилят контроль за соблюдением особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

В мае на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника усилят контроль за соблюдением установленного особого противопожарного режима. Совместные рейдовые мероприятия будут проводить сотрудники управления экологического надзора Южно-Крымского региона Минприроды Крыма, работники ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» и представители УМВД России по г. Ялте.

Усиление контроля обусловлено тем, что с начала 2020 года на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника произошло 14 возгораний. Общая площадь пожаров составила около 4,53 га. Во всех случаях возгорания возникли по вине людей.

Минприроды Крыма напоминает, что для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым с 10 апреля 2020 года введен особый противопожарный режим. На период его введения установлен запрет на посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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