Прогноз погоды в Крыму на пятницу 1 мая

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 13 до 24, ближайшей ночью от 9 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 1 мая.

В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 60 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 20, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 56 процентов. Ветер северо-восточный до 1 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 18, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 66 процентов. Ветер южный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 13 до 15, ближайшей ночью от 12 до 13 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 64 процентов. Ветер южный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 17, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 68 процентов. Ветер восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 16, ближайшей ночью от 13 до 15 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 75 процентов. Ветер юго-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 16, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 69 процентов. Ветер юго-восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 23, ближайшей ночью от 9 до 13 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 74 процентов. Ветер южный до 1 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 18, ближайшей ночью от 11 до 14 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 13 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 12, в Керчи - 12, в Партените - 11, в Севастополе - 11, в Феодосии - 12, в Ялте - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 12, на мысе Сарыч - 11, на мысе Фиолент - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 12, в Сочи - 14, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 29 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 19, ближайшей ночью от 5 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 25 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 28 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 81 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 27 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 14, ближайшей ночью от 5 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

В Крыму в последние дни апреля прогнозируют заморозки. Ночью и утром 27, 28 и 29 апреля в степных и предгорных районах Крыма, а также в Симферополе прогнозируют заморозки от -1 до -3 градусов.