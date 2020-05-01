Коронавирус в Крыму
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Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Крыму
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Ряд предприятий сферы услуг, среди которых салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины, возобновляют работу в Крыму.
Перечнем этих предприятий дополнено соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова.
«Установить, что в режиме обычного рабочего времени осуществляют деятельность … организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги салонов красоты, парикмахерские услуги … , услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе ремонт обуви, стирку и химическую чистку изделий, ателье», - сказано в тексте распоряжения.
Помимо этого, возобновляется деятельность организаций, торгующих стройматериалами, водопроводным и отопительным оборудованием, сантехникой, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
На предприятия распространяются особые требования Роспотребнадзора по организации трудового процесса в период пандемии: обязательная проверка температуры тела сотрудников, дезинфекция помещений, масочный режим. Торговым предприятиям предстоит нанести специальную маркировку и вывесить объявления о необходимости посетителям соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и ряд других требований.
Всем предприятиям необходимо подать специальное уведомление выполнении всех требований Роспотребнадзора и согласие на проведение проверок. Глава Крыма пообещал, что контроль за работой предприятий не будет чрезмерным.
«Приходить на проверку к тем, кто работает нормально – нет смысла, подчеркнул он - Никаких нормативов в части выписывания какого-то количества штрафов не установлено – такой задачи нет. Главный результат, который мы ждем – отсутствие случаев заражения».
Ранее Аксенов продлил до 11 мая включительно режим самоизоляции для всех граждан. Республиканские власти приняли также решение о продлении действия мер поддержки бизнеса и граждан до конца мая, а режим дистанционного обучения в школе - до 22 мая.
Президент России Владимир Путин поручил федеральным ведомствам представить рекомендации по поэтапному выходу регионов из режима ограничений к 5 мая, а к 11 мая главы регионов должны принять решения на местном уровне, исходя из эпидемиологической обстановки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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