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Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Крыму

11:33 пятница, 1 мая 2020
Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Крыму

фото © ТАСС

Ряд предприятий сферы услуг, среди которых салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины, возобновляют работу в Крыму.

Перечнем этих предприятий дополнено соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова.

«Установить, что в режиме обычного рабочего времени осуществляют деятельность … организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги салонов красоты, парикмахерские услуги … , услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе ремонт обуви, стирку и химическую чистку изделий, ателье», - сказано в тексте распоряжения.

Помимо этого, возобновляется деятельность организаций, торгующих стройматериалами, водопроводным и отопительным оборудованием, сантехникой, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

На предприятия распространяются особые требования Роспотребнадзора по организации трудового процесса в период пандемии: обязательная проверка температуры тела сотрудников, дезинфекция помещений, масочный режим. Торговым предприятиям предстоит нанести специальную маркировку и вывесить объявления о необходимости посетителям соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и ряд других требований.

Всем предприятиям необходимо подать специальное уведомление выполнении всех требований Роспотребнадзора и согласие на проведение проверок. Глава Крыма пообещал, что контроль за работой предприятий не будет чрезмерным.

«Приходить на проверку к тем, кто работает нормально – нет смысла, подчеркнул он - Никаких нормативов в части выписывания какого-то количества штрафов не установлено – такой задачи нет. Главный результат, который мы ждем – отсутствие случаев заражения».

Ранее Аксенов продлил до 11 мая включительно режим самоизоляции для всех граждан. Республиканские власти приняли также решение о продлении действия мер поддержки бизнеса и граждан до конца мая, а режим дистанционного обучения в школе - до 22 мая.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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