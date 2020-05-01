Парусник «Крузенштерн» отменил стоянку в Севастополе из-за коронавируса

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Парусник «Крузенштерн» досрочно завершил кругосветную экспедицию и вернулся в порт приписки в Калининград.

В мае барк должен был зайти в Севастополь, но этого не случится из-за пандемии коронавируса.

Согласно плану, «Крузенштерн» должен был направиться в Севастополь после Новороссийска и остановиться здесь на два дня – с 12 по 14 мая. После этого планировались переходы в Сочи, Турцию, Грецию, Тунис, Францию, Бельгию, Германию, Нидерланды и Польшу. Вернуться в Калининград парусник должен был только в сентябре 2020 года.

Однако в Новороссийске барк пробыл несколько дней, пополнил запасы воды и продовольствия. Сходить на берег экипажу было запрещено, подход к паруснику для местных жителей также был закрыт. Выйдя из Новороссийска, «Крузенштерн» взял курс на Калининград.

«Учитывая, что большинство торжеств, посвященных 75-й годовщине Победы, было отменено, а также в целях сохранения здоровья экипажа и курсантов, руководство приняло решение о том, что учебный барк «Крузенштерн» должен отплыть в свой порт приписки Калининград», — сообщили в пресс-службе экспедиции.

«Крузенштерн» вместе с парусниками «Паллада» и «Седов» участвовал в совместном кругосветном плавании учебного парусного флота Росрыболовства, посвященном 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы. Такая экспедиция проводилась впервые.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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