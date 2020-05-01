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Водный кризис

На Южном берегу Крыма начали фиксировать нехватку воды

13:04 пятница, 1 мая 2020
Алушта

На Южном берегу Крыма начали фиксировать нехватку воды, в отдельных населенных пунктах приходится подавать воду по графику.

Администрация Алушты ввела ограничения в селе Нижняя Кутузовка:

«В связи с распространением новой короновирусной инфекции в селе Нижняя Кутузовка значительно увеличился водоразбор. Разбор воды превышает вотоотдачу источников водоснабжения, резервуар чистой воды в селе не успевает наполняться, – сообщают в мэрии. – С 22 апреля 2020 года введен график подачи воды».

Сейчас на трех улицах села воду подают в 2 этапа в общей сложности 7 часов, на остальной территории – в 3 этапа на 12 часов в сутки.

В тексте использованы материалы: Новый день

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