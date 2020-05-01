Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Симферополя пообещали решить проблему с водой уже в мае ● В водохранилище Симферополя почти нет воды ● Угроза засухи в Севастополе все более реальна ● Ждать в Крыму летом дождей или засухи, что говорят синоптики ● Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть
На Южном берегу Крыма начали фиксировать нехватку воды
На Южном берегу Крыма начали фиксировать нехватку воды, в отдельных населенных пунктах приходится подавать воду по графику.
Администрация Алушты ввела ограничения в селе Нижняя Кутузовка:
«В связи с распространением новой короновирусной инфекции в селе Нижняя Кутузовка значительно увеличился водоразбор. Разбор воды превышает вотоотдачу источников водоснабжения, резервуар чистой воды в селе не успевает наполняться, – сообщают в мэрии. – С 22 апреля 2020 года введен график подачи воды».
Сейчас на трех улицах села воду подают в 2 этапа в общей сложности 7 часов, на остальной территории – в 3 этапа на 12 часов в сутки.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Более сотни скамеек обещают обновить в парках и скверах Симферополя. Более сотни скамеек будут отремонтированы и обновлены в парках и скверах Симферополя.
Часть Крыма осталась без связи из-за аварии. Часть Крыма осталась без связи из-за того, что неизвестные повредили оборудования ООО «Миранда-Медиа».
На берегу Азовского моря обнаружили свалки мусора. Госинспекторами Минприроды Крыма выявлены несанкционированные свалки в водоохранной зоне Азовского моря.
Власти Ялты обещают благоустроить до конца года восемь скверов и парков. Власти Ялты направят до конца года 195 млн рублей на реконструкцию и благоустройство восьми скверов и парков на территории муниципального образования.
В Крыму продолжает расти число тяжелобольных COVID
В Крыму четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 36 человек – в состоянии средней степени тяжести.
В Крыму надеются с 12 мая начать подготовку пляжей и отелей к летнему сезону
Минкурортов провело IV онлайн конференцию по вопросам восстановления работы туриндустрии, в мероприятии приняли участие более 120 представителей туриндустрии и руководители органов власти Крыма, сообщает пресс-служба министерства.
Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Крыму
Ряд предприятий сферы услуг, среди которых салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины, возобновляют работу в Крыму.
Поток автомобилей в Крым снова увеличился
В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.
27 апреля
В Крыму зафиксирована первая смерть от коронавируса
22 часа назад
Дорогу на Ай-Петри закрыли, в лесах будут дежурить лесники, полиция и казаки
В связи с участившимися лесными пожарами на майских праздниках в Большой Ялте будет усилено патрулирование лесов и закрыта дорога на плато Ай-Петри, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.