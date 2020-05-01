Молоко и селедка: в Крыму выпустили на рынки просроченные продукты

Ветеринарные врачи из Ленинского и Бахчисарайского района Крыма допустили выпуск для реализации на рынке просроченные продукты.

Это было обнаружено в ходе мониторинга электронной системы «Меркурий» специалистами Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.

Так, заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Ленинского рынка оформила электронный ветеринарный сопроводительный сертификат на молоко, а также на творог и брынзу, срок годности которых истек, произведенные в одном из личных подсобных хозяйств в селе Кирово Ленинского района.

Ветеринарный врач Бахчисарайского ветеринарного лечебно-профилактического центра также допустил оформление документов на просроченную продукцию – сельди малосоленой, заготовленной предприятием из Бахчисарая.

Должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 3 000 рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Часть Крыма осталась без связи из-за аварии. Часть Крыма осталась без связи из-за того, что неизвестные повредили оборудования ООО «Миранда-Медиа».

На берегу Азовского моря обнаружили свалки мусора. Госинспекторами Минприроды Крыма выявлены несанкционированные свалки в водоохранной зоне Азовского моря.

Власти Ялты обещают благоустроить до конца года восемь скверов и парков. Власти Ялты направят до конца года 195 млн рублей на реконструкцию и благоустройство восьми скверов и парков на территории муниципального образования.

У Симферополя нет денег на окончание ремонта набережной Салгира. В этом году власти Симферополя не смогут завершить реконструкцию набережной реки Салгир в связи с недостатком в бюджете средств на эти цели, сообщила на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА .