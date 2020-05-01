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Власть

Молоко и селедка: в Крыму выпустили на рынки просроченные продукты

10:42 пятница, 1 мая 2020

Ветеринарные врачи из Ленинского и Бахчисарайского района Крыма допустили выпуск для реализации на рынке просроченные продукты.

Это было обнаружено в ходе мониторинга электронной системы «Меркурий» специалистами Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.

Так, заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Ленинского рынка оформила электронный ветеринарный сопроводительный сертификат на молоко, а также на творог и брынзу, срок годности которых истек, произведенные в одном из личных подсобных хозяйств в селе Кирово Ленинского района.

Ветеринарный врач Бахчисарайского ветеринарного лечебно-профилактического центра также допустил оформление документов на просроченную продукцию – сельди малосоленой, заготовленной предприятием из Бахчисарая.

Должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 3 000 рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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