Власть
Молоко и селедка: в Крыму выпустили на рынки просроченные продукты
Ветеринарные врачи из Ленинского и Бахчисарайского района Крыма допустили выпуск для реализации на рынке просроченные продукты.
Это было обнаружено в ходе мониторинга электронной системы «Меркурий» специалистами Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.
Так, заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Ленинского рынка оформила электронный ветеринарный сопроводительный сертификат на молоко, а также на творог и брынзу, срок годности которых истек, произведенные в одном из личных подсобных хозяйств в селе Кирово Ленинского района.
Ветеринарный врач Бахчисарайского ветеринарного лечебно-профилактического центра также допустил оформление документов на просроченную продукцию – сельди малосоленой, заготовленной предприятием из Бахчисарая.
Должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 3 000 рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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