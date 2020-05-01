Константинов не хочет, чтобы в Крыму вводили электронные пропуска

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Председатель парламента Крыма Владимир Константинов убежден, что в республике нет необходимости вводить электронные пропуска по примеру Москвы и некоторых других регионов.

«Скажу откровенно, я категорически против таких мер. Нужно не к этому стремиться. Контролировать человека без конца и края – кому это понравится? В этом случае мы скатимся к уровню электронного контроля, когда своим людям вообще не доверяем, и у нас нет с ними никакого взаимопонимания. Я все-таки человек консервативных взглядов и считаю, что сознание наших крымчан находится на достаточном уровне», – сказал глава Госсовета РК в эфире радио «Спутник в Крыму».

Кроме того, по словам Константинова, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Крыму более приемлемая, как в российских регионах.

«И какая логика в этом контроле, если почти все начнут работать с 11 мая? Кого контролировать, если т так все на улицах? За каждым гоняться? Это бессмысленно. Просто все должны понимать, что болезнь никуда не исчезла, она среди нас, и меры самоизоляции нужно выдерживать», – добавил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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