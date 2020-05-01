Киев обратился к генсеку ОБСЕ по поводу Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер провели видеовстречу, в ходе которой договорились осуществить совместный визит в Донбасс после улучшения эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Также в ходе беседы Кулеба призвал генсека ОБСЕ «уделить особое внимание положению украинских политзаключенных во временно оккупированном Крыму и на территории РФ и содействовать усилиям их освобождения».

По словам главы МИД Украины, вопросы Крыма и Донбасса «должны оставаться в центре повестки дня ОБСЕ как наибольшие угрозы европейской безопасности».

20 апреля Украина начала председательствовать на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что одним из приоритетов председательства Украины на форуме будет «милитаризация Азовского и Черного морей и препятствием свободе международного судоходства».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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