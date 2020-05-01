Власть
Киев обратился к генсеку ОБСЕ по поводу Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер провели видеовстречу, в ходе которой договорились осуществить совместный визит в Донбасс после улучшения эпидемиологической ситуации.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Также в ходе беседы Кулеба призвал генсека ОБСЕ «уделить особое внимание положению украинских политзаключенных во временно оккупированном Крыму и на территории РФ и содействовать усилиям их освобождения».
По словам главы МИД Украины, вопросы Крыма и Донбасса «должны оставаться в центре повестки дня ОБСЕ как наибольшие угрозы европейской безопасности».
20 апреля Украина начала председательствовать на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что одним из приоритетов председательства Украины на форуме будет «милитаризация Азовского и Черного морей и препятствием свободе международного судоходства».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Константинов пообещал, что «быстрой нормализации не будет». Председатель крымского парламента Владимир Константинов призвал жителей полуострова не рассчитывать на скорую нормализацию жизни после окончания периода самоизоляции.
Депутата в Крыму лишили мандата за сокрытие доходов жены. Речь идет о депутате Уютненского сельсовета Сакского района, лишенного полномочий в связи утратой доверия.
Власти Симферополя прокомментировали закупку шпионского оборудования. В социальных сетях вызвала бурное обсуждение информация о закупке администрацией Симферополя специальных средств по защите речевой информации на общую сумму 94 500 рублей.
Режим самоизоляции в Крыму продлен до 11 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил режим самоизоляции в республике для всех граждан до 11 мая включительно.
Число зараженных в Крыму продолжает расти
Общее число зараженных коронавирусом в Крыму достигло 100 человек, а с учетом Севастополя - 179.
Жители Крыма «забили» на самоизоляцию фото
Жители Крыма «забили» на ограничения, введенные в связи с коронавирусом: индексы самоизоляции показывают, что на улицах очень много людей.
Дорогу на Ай-Петри закрыли, в лесах будут дежурить лесники, полиция и казаки
В связи с участившимися лесными пожарами на майских праздниках в Большой Ялте будет усилено патрулирование лесов и закрыта дорога на плато Ай-Петри, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.
В Крыму зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Севастополе скончался пациент с положительным результатом на коронавирус.
18 часов назад
Российский премьер заразился коронавирусом
15 часов назад
В Крыму полностью остановлено движение междугородних автобусов
Госпредприятие «Крымавтотранс» прекратило до 11 мая продажу билетов на междугородние автобусы.