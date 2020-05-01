Какой сегодня праздник 1 мая

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Сегодня, 1 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Весны и Труда (День международной солидарности трудящихся)

1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда, который является праздничным выходным днем.

Первомай впервые был отпразднован в Российской империи в 1890 году в Варшаве, а в 1891 году уже в столице — Санкт-Петербурге. Данный праздник был установлен в июле 1889 года Парижским конгрессом II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго 1 мая 1886 года.

Многие, кто жил во времена существования СССР, еще помнят первоначальное название праздника — День международной солидарности трудящихся. В Советском Союзе праздник часто назывался просто по числу — 1 Мая, был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел «политическую окраску». Он отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Но постепенно этот контекст терялся.

Живин день

Фото smak.ua

Первого мая, заполночь начинается весенний славянский праздник — Живин день. Жива (сокр. форма имени Живена, или Ziewonia, что означает «дающая жизнь») — богиня жизни, весны, плодородия, рождения, жита-зерна. Дочь Лады, супруги Дажьбога. Богиня Весны и Жизни во всех ее проявлениях. Она — подательница Жизненной Силы Рода, делающей все живое собственно живым.

В Живин день женщины, взяв метлы, совершают обрядовую пляску вокруг костра, очищая место от нечисти. Таким образом они прославляют Живу, которая оживляет природу, посылая на Землю весну. Все прыгают через Огонь, очищаясь от наваждений (сил Нави) после долгой зимы.

Живин день

Первого мая, заполночь начинается весенний славянский праздник - Живин день. Жива (сокр. форма имени Живена, или Ziewonia, что означает «дающая жизнь») - богиня жизни, весны, плодородия, рождения, жита-зерна. Дочь Лады, супруги Дажьбога. Богиня Весны и Жизни во всех ее проявлениях. Она - подательница Жизненной Силы Рода, делающей все живое собственно живым.

Также сегодня, 1 мая, отмечают такие праздники:

- День весны в Эстонии

- День единства народов Казахстана

- Кузьма Огородник

- День Глобальной Любви (Global Love Day)

- День заплетающихся ног

- День покатушек с ветром

- День рождения почтовой марки

- Международный день городского садоводства (International Sunflower Guerrilla Gardening Day)

- День суслика в Канаде

- День ландыша во Франции

- День спасения носорогов (Save the Rhino Day) в США

- День парфе с шоколадом (National Chocolate Parfait Day) в США

- Майский праздник (Maifeiertag) в Германии

- Праздник гавайских танцев (День Леи)

- Фестиваль виски в Спейсайде (Spirit of Speyside Whisky Festival) в Великобритании

Сегодня именины празднуют: Иван, Зотик (Изот), Ефим, Антон, Кузьма, Кесарь, Феликс, Зенон, Виктор, Авксентий (Аксен), Акиндин, Северьян.

Что происходило 1 мая в прошлые годы

305 - Римский император Диоклетиан, который начал службу обычным солдатом и правил империей двадцать лет, добровольно отказался от власти. Остаток своей жизни он провел на острове Сплит.

381 - Восточноримский император Феодосий Р† Великий созвал Второй Вселенский собор, который фактически завершил формирование государственной христианской церкви.

1497 - мученической смертью от татар погиб митрополит Киевский Макарий. Нетленные мощи святого покоятся во Владимирском соборе.

1840 - в Великобритании появилась в продаже первая в мире почтовая марка«Черный Пенни»

1876 - В Вене с успехом прошла премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро».

1937 - Президент США Франклин Рузвельт подписал акт о нейтралитете, который не позволял США вмешиваться в военные события в Европе.

1948 - Провозглашено создание Народно-Демократической Республики Корея (Северная Корея).

1966 - студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства украинский национальный флаг

1970 - Элтон Джон и поэт Берни Тапен начали свою совместную работу над альбомом «Elton John», к которому вошел первый хит Элтона Джона «Your Song».

1994 - Во время соревнований «Гран-при Сан-Марино» на трассе в Имоле погиб 34-летний бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе машин «Формула-1» Айртон Сенна.

1997 - На парламентских выборах в Великобритании впервые за последние 18 лет победу одержала Лейбористская партия.

1998 - Бывший руандийский премьер Жан Камбанда признан судом виновным в геноциде против тутси, имевший место в 1994 году и привел к гибели более полумиллиона человек.

1999 - Во время обстрела моста в близи Приштины (Косово) ракета НАТО попала в в гражданский автобус и убила 34 человека (из них 15дети).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 мая. Какие праздники будут завтра?

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