«Дырявый» Крым: как на полуостров нелегально ввозят туристов

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Несмотря на то, что с 1 мая, согласно указу главы РК Сергея Аксенова, все жители других регионов России при въезде должны быть помещены в обсерватор, на полуостров все же попадают нелегальные туристы.

На мосту уже сформировалась четкая система «доставки» отдыхающих в Крым с материка.

Ни еды, ни тоски, ни жалости

«Моя тетя, вернее, моей девушки – пенсионерка, мы ей продукты везем», - говорит Виталий. Парень максимально эмоционально описывает свои впечатления от ужесточения режима особой готовности в Крыму. Он приехал после полуночи первого мая и не смог попасть в республику, хотя по его словам, неделю назад он спокойно въезжал на полуостров.

«Ну, я не знаю, что мне сделать, чтобы пустили? Мы реально везем продукты... Могу с моста прыгнуть, так может пропустят... Я до первой сваи доплыву запросто», - говорит он.

Парень, как он рассказывает, привез продукты тете в Керчь, сам – из Ильича, поселка в нескольких десятках километров от Крымского моста.

«Такси не приедет, она сама должна быть в машине, иначе никак», - вмешивается в разговор девушка и открывает багажник небольшой малолитражки, выпущенной концерном Nissan с десяток лет назад.

Виталий психует и уходит к сотрудникам ДПС, чтобы в очередной раз наткнуться на отказ: «мы вас не пропустим, следуйте обратно». Его, как и других пассажиров «японца», заподозрили в том, что едут они в Крым вовсе не для того, чтобы отдать продукты пожилой женщине, а хотят устроить пикник на маевку.

Итог для пассажиров и водителя машины печален: всех направляют обратно «на материк».

Ни автобуса, ни скорой

Вообще ситуация на блокпосте на Крымском мосту вызывает определенные вопросы: вроде как всех жителей регионов России должны направлять в обсерваторы, однако как это должно происходить никто не объясняет. На территории блокпоста ни скорой помощи, ни автобуса, который чисто гипотетически должен отвезти столь желающих въехать в Крым на двухнедельный «отдых» в изоляцию.

Всех, у кого нет причин для присутствия на полуострове, сотрудники ДПС отправляют обратно через стандартную процедуру: измерение температуры, анкетирования и «до свидания». На случай, если попадутся люди, определенно не согласные с таким развитием событий, на блокпосте дежурит с десяток бойцов ОМОНа в полном «обвесе»: камуфляж, АКСУ и все сопутствующие элементы.

«Рокировка» пассажиров

Проблема в том, что «дырку» тут уже нашли. Изначально внимание привлек неожиданно заехавший автомобиль такси. К нему тут же подъехал второй, с «материковыми» номерами, откуда перегрузился пассажир. Ладно, возможно, что это единичное явление.

Но уже через несколько минут на парковку заруливает черный Mercedes Vito без заднего бампера. Следом, со стороны Краснодарского края - еще один микроавтобус. Внезапно пассажиры обоих «бусов» меняются машинами, перегружается багаж, и те, кто ехал в «материковой» машине спокойно уезжают в Крым, те же кто ехал с полуострова - «укатываются» в сторону Краснодара.

Как ни странно, никакой реакции от сотрудников полиции или Роспотребнадзора, которые тут тоже дежурят, не происходит.

Спустя час на стоянку заезжает очередной Mercedes Vito, но уже синего цвета. Машина ехала со стороны Керчи. Вплотную к ней паркуется Renault Traffic. Водители тепло здороваются и начинают аккуратно перекладывать багаж из микроавтобусов. Вскоре обе машины «обмениваются» сумками и чемоданами и начинается «рокировка» пассажиров. Начинается, кстати, с собаки. И вот машины заполнены и Mercedes обратно уезжает в Крым, увозя новых пассажиров, а Renault удаляется в сторону арок Крымского моста. И все опять в сопровождении безразличия силовиков и Роспотребнадзора.

Таким образом в Крым попадает около пары десятков людей, и откуда они приехали – не разбери. И пусть они прошли температурный скрининг и анкетирование, но кто даст гарантию, что с ними на полуостров не попадет очередной зараженный коронавирусом.

Пока ни одного не поймали

В аэропорту Симферополь пока не было выявлено ни одного случая въезда на территорию Крыма гражданина, не имеющего на полуострове прописки или имущества.

«Пока не было фактов размещения лиц в обсерватор, прилетали только те, у кого есть недвижимость на территории Крыма», - рассказал старший специалист направления по взаимодействию со СМИ капитан внутренней службы Михаил Тимофеев.

По его словам, прежде чем попасть в Крым, пассажиры самолетов проходят ряд проверок.

«Сначала на борт поднимается сотрудник Роспотребнадзора, который меряет температуру у каждого прибывшего, после этого пассажиры сходят с самолета и в стерильной зоне заполняют анкеты, в специальном коридоре. Наши сотрудники стоят там, в средствах защиты, проверяют правильность заполнения анкет, сверяют их с данными паспортов, задают вопросы. Если человек приехал к родственникам, то мы просим набрать номер и уточнить информацию. И если человек обманывает, то он подлежит привлечению к админотвественности», - сообщил Тимофеев.

При этом, по его словам, сейчас пассажиропоток существенно снизился и в день на полуостров через аэропорт прибывает от 200 до 800 человек.

Полупустой вагон бежит-качается

Не больше пассажиров и на вокзале Симферополя. По оценкам транспортной полиции, в вагонах поезда Москва-Симферополь «Таврия» обычно по 7-8 пассажиров.

Поезда, по сути, приходят пустыми. Уже на привокзальной площади встретить случайного прохожего или пассажира поезда довольно сложно, а вот патруль полиции или толпу таксистов – запросто.

Работники вокзала направляют потоки пассажиров, сообщая, в какие зоны вход открыт, а в какие наоборот запрещен. Прибывших проверяют, причем контролирующих больше, чем пассажиров. У всех проверяют документы, узнают цель поездки и измеряют температуру.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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