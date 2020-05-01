Коронавирус в Крыму
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Число зараженных в Крыму продолжает расти
фото © sm-news.ru
Общее число зараженных коронавирусом в Крыму достигло 100 человек, а с учетом Севастополя - 179.
За 30 апреля в Республике Крым зарегистрировано 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Семь заболевших выявлены в результате противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтвержденным случаям COVID-19.
Из них четыре связаны со случаями по семейным очагам; двое – медработники, выявленные при обследовании как контактные лица; одна прибыла с территории Украины, обследована на десятый день медицинского наблюдения в соответствии с действующими протоколами. Еще одна заболевшая – медицинский работник, которая обратилась самостоятельно с симптомами респираторных инфекций.
Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.
Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции. 21 из которых завезены из-за границы, 10 – из субъектов РФ, 69 случаев – местные.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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