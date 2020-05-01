Число зараженных в Крыму продолжает расти

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Общее число зараженных коронавирусом в Крыму достигло 100 человек, а с учетом Севастополя - 179.

За 30 апреля в Республике Крым зарегистрировано 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Семь заболевших выявлены в результате противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтвержденным случаям COVID-19.

Из них четыре связаны со случаями по семейным очагам; двое – медработники, выявленные при обследовании как контактные лица; одна прибыла с территории Украины, обследована на десятый день медицинского наблюдения в соответствии с действующими протоколами. Еще одна заболевшая – медицинский работник, которая обратилась самостоятельно с симптомами респираторных инфекций.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции. 21 из которых завезены из-за границы, 10 – из субъектов РФ, 69 случаев – местные.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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С 1 мая в Крыму заработают два новых обсерватора в санаториях. В Крыму с 1 мая в двух евпаторийских санаториях – «Мисхор» и «Прибой» – будут развернуты обсерваторы для приема граждан с подозрением на коронавирус.

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