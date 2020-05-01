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Более сотни скамеек обещают обновить в парках и скверах Симферополя
Более сотни скамеек будут отремонтированы и обновлены в парках и скверах Симферополя.
Об этом сообщил сегодня директор симферопольских парков Виталий Ратковский.
«Более 100 скамеек будут обновлены в парках и скверах крымской столицы, а именно в сквере Республики, сквере Тренева, Гагаринском парке. Ремонтными работами занимается муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк», – цитирует Ратковского пресс-служба парка. – Все металлические элементы и деревянные брусья очистят от старой краски, поверхности отшлифуют, а потом покроют в несколько слоев специальным, повторяющим цвет и структуру дерева лаком, с хорошими антисептическими свойствами, чтобы древесину не съедали грибки и она не набухала после осадков».
Часть работ уже выполнена – 16 отремонтированных скамеек уже заняли свое место в симферопольском сквере Республики. «У нас непрерывный процесс, – добавил Ратковский, – обновленные скамейки привозим и сразу же забираем очередную партию для ремонта».
Следующий в списке на ремонт уличной мебели – сквер Тренева. Там предстоит привести в порядок 54 скамейки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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