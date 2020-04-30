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Коронавирус в Крыму

Жители Крыма «забили» на самоизоляцию

22:29 четверг, 30 апреля 2020
Жители Крыма «забили» на самоизоляцию

фото © Новый день

Жители Крыма «забили» на ограничения, введенные в связи с коронавирусом: индексы самоизоляции показывают, что на улицах очень много людей.

Пока соцсети продолжают пестрить нападками на приезжих, которые «едут и едут», «тащат в Крым всякую заразу» и «гуляют, где хотят, пока мы вынуждены сидеть дома», сами крымчане все чаще выходят на улицу, нарушая установленный властями запрет.

Так, сегодня днем индекс самоизоляции в Евпатории опустился до 2,6 (напомним, показатель до 3 баллов указывает, что на улицах очень много людей), в Ялте и Феодосии – до 2,5, а Симферополе – до 2,0. Рост числа людей, находящихся вне дома без уважительных причин, отмечают и в МВД РК.

В Севастополе с самодисциплиной тоже не очень: днем индекс самоизоляции составлял 2,4 балла.

В тексте использованы материалы: Новый день

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Давайте терпеть что-нибудь другое: крымчане обсуждают карантин. В соцсетях продолжают обсуждать анонсированное властями Крыма смягчение карантинных мер для бизнеса. Крымчане считают это решение, как минимум, нелогичным.

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Жители Крыма «забили» на самоизоляцию

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