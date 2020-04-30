Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Силовики готовятся разворачивать обратно приезжающих в Крым ● Трое COVID-положительных пациентов в Крыму находятся в тяжелом состоянии ● Антирекорд: количество зараженных COVID-19 в России превысило 100 000 ● Симферопольцы смогут сдать платный тест на COVID-19 на дому ● В Крыму трое новых заболевших коронавиурсом: среди них беременная женщина
Заболевшая из Симферопольского района заразилась от москвичей
Женщина госпитализирована в 7-ю горбольницу, ее близкие помещены в обсерватор.
Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— По случаю регистрации заболевания в Симферопольском районе. При выезде «скорой» на дом было установлено, что в очаге находятся лица, прибывшие из Москвы, они прибыли по месту регистрации 23 апреля. в связи с этим медики по протоколу отобрали материал у данной заболевшей на новую коронавирусную инфекцию, по результатам лабораторного исследования этот диагноз подтвержден, она изолирована в 7-ю горбольницу. Контактные ее изолированы в обсерватор, им проведено лабораторное обследование, по результатам можно будет сказать более подробно. У нее всего контактов 9 человек, 5 по домашнему очагу и 4 – отдаленные контакты, с которыми было общение, — заявила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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