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Коронавирус в Крыму

Заболевшая из Симферопольского района заразилась от москвичей

13:13 четверг, 30 апреля 2020

Женщина госпитализирована в 7-ю горбольницу, ее близкие помещены в обсерватор.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— По случаю регистрации заболевания в Симферопольском районе. При выезде «скорой» на дом было установлено, что в очаге находятся лица, прибывшие из Москвы, они прибыли по месту регистрации 23 апреля. в связи с этим медики по протоколу отобрали материал у данной заболевшей на новую коронавирусную инфекцию, по результатам лабораторного исследования этот диагноз подтвержден, она изолирована в 7-ю горбольницу. Контактные ее изолированы в обсерватор, им проведено лабораторное обследование, по результатам можно будет сказать более подробно. У нее всего контактов 9 человек, 5 по домашнему очагу и 4 – отдаленные контакты, с которыми было общение, — заявила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

На трассе Симферополь-Феодосия Дэу Матиз врезался в столб. Крымские спасатели оказали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на трассе «Симферополь-Феодосия», сообщает пресс-служба МЧС РК.

Антирекорд: количество зараженных COVID-19 в России превысило 100 000. За сутки в России выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом – 7099 случаев.

Симферопольцы смогут сдать платный тест на COVID-19 на дому. Крымчане смогут с сегодняшнего дня сдать платный тест на новую коронавирусную инфекцию на дому в Симферополе.

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