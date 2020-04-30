Военные в Крыму учатся отбивать возможный захват госпиталя террористами

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Военные Черноморского флота провели учения по отражению нападения диверсионной группы на военный госпиталь.

По легенде, условный противник попытался проникнуть в филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе с целью его захвата.

Дежурное подразделение армейского корпуса ЧФ получило сигнал тревоги и оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов».

«В ходе отработки практических действий военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления. В результате учения все военнослужащие дежурного подразделения справились с поставленной задачей, применив полученные в ходе тренировок навыки отражения нападения и блокирования условных террористов», - сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Учения с дежурными подразделениями армейского корпуса Черноморского флота проводятся регулярно. Ранее пилоты Южного военного округа тренировались отражать ракетный удар по аэродрому Бельбек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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