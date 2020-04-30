Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +19
море +12
Актуальная информация

В Севастополе - первый умерший от коронавируса

Всего в Крыму по официальным данных 171 заболевших

Власть

Военные в Крыму учатся отбивать возможный захват госпиталя террористами

16:43 четверг, 30 апреля 2020
Военные в Крыму учатся отбивать возможный захват госпиталя террористами

фото © lenta.ru

Военные Черноморского флота провели учения по отражению нападения диверсионной группы на военный госпиталь.

По легенде, условный противник попытался проникнуть в филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе с целью его захвата.

Дежурное подразделение армейского корпуса ЧФ получило сигнал тревоги и оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов».

«В ходе отработки практических действий военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления. В результате учения все военнослужащие дежурного подразделения справились с поставленной задачей, применив полученные в ходе тренировок навыки отражения нападения и блокирования условных террористов», - сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Учения с дежурными подразделениями армейского корпуса Черноморского флота проводятся регулярно. Ранее пилоты Южного военного округа тренировались отражать ракетный удар по аэродрому Бельбек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Силовики готовятся разворачивать обратно приезжающих в Крым. МВД России по Республике Крым будет максимально «фильтровать» лиц, въезжающих на полуостров.

В Крыму за поножовщину будут судить пассажира поезда «Севастополь - Санкт-Петербург». Керченской транспортной прокуратурой направлено в суд уголовное дело по обвинению пассажира поезда «Севастополь – Санкт-Петербург».

Киев открыл дело из-за возможного заражения COVID арестантов в Крыму. Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту «необеспечения крымскими властями условий в местах несвободы во время пандемии коронавируса».

Два бывших крымских депутата предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило уголовное дело в отношении бывших депутатов Симферопольского и Судакского городских советов, которые обвиняются в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Коронавирус в Крыму
Константинов пообещал, что «быстрой нормализации не будет»

Константинов пообещал, что «быстрой нормализации не будет»

Председатель крымского парламента Владимир Константинов призвал жителей полуострова не рассчитывать на скорую нормализацию жизни после окончания периода самоизоляции.

Власть
Адвокаты Януковича заявили о его готовности сотрудничать по делу «о сдаче Крыма»

Адвокаты Януковича заявили о его готовности сотрудничать по делу «о сдаче Крыма»

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича заявляют, что их подзащитный готов сотрудничать с Государственным бюро расследований Украины по делу «о сдаче Крыма».

Власть
Часть Крыма осталась без связи из-за аварии

Часть Крыма осталась без связи из-за аварии

Часть Крыма осталась без связи из-за того, что неизвестные повредили оборудования ООО «Миранда-Медиа».

Актуальные темы

Поток автомобилей в Крым снова увеличился

В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.

27 апреля

Курортный сезон
В Крыму рассказали о перспективах туризма после снятия ограничений

В Крыму рассказали о перспективах туризма после снятия ограничений

После выхода из режима ограничений у Крыма появляются большие перспективы, связанные с развитием внутреннего туризма.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации