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Власть

Власти Симферополя прокомментировали закупку шпионского оборудования

В социальных сетях вызвала бурное обсуждение информация о закупке администрацией Симферополя специальных средств по защите речевой информации на общую сумму 94 500 рублей.

Эту закупку прокомментировал заместитель главы администрации крымской столицы Владимир Осипенко:

— Закупка специализированного оборудования была инициирована отделом по мобилизационной работе и территориальной обороне администрации города Симферополя, с целью осуществления своих полномочий. В соответствии с пунктом 3.10. Регламента администрации города Симферополя работа с документами, которые поступают в Администрацию и содержат информацию с ограниченным доступом, проводится в соответствии с Законом Российской Федерации 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и другими правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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