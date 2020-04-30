Власть
Власти Симферополя прокомментировали закупку шпионского оборудования
В социальных сетях вызвала бурное обсуждение информация о закупке администрацией Симферополя специальных средств по защите речевой информации на общую сумму 94 500 рублей.
Эту закупку прокомментировал заместитель главы администрации крымской столицы Владимир Осипенко:
— Закупка специализированного оборудования была инициирована отделом по мобилизационной работе и территориальной обороне администрации города Симферополя, с целью осуществления своих полномочий. В соответствии с пунктом 3.10. Регламента администрации города Симферополя работа с документами, которые поступают в Администрацию и содержат информацию с ограниченным доступом, проводится в соответствии с Законом Российской Федерации 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и другими правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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