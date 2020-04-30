Власти России предупредили о «коварстве» COVID-19

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Процесс протекания заболевания, вызываемого коронавирусной инфекции, может неожиданно измениться, передает НСН.

С таким предупреждением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, в момент улучшения состояния больного может возникнуть волна новых симптомов. Именно тогда необходимо не упустить возникшие изменения, подхватить вовремя пациента и скорректировать соответствующим образом лечение, рассказал Мурашко.

В связи с такими особенностями COVID-19 глава Минздрава назвал коронавирус «коварным». Кроме того, Михаил Мурашко заявил о важности взаимодействия врача и больного для эффективности терапии.

Практически о том же до этого говорил главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников. Он рассказал, что состояние больных на самом деле может меняться на глазах или вообще не поддаваться объяснению.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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