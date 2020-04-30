Коронавирус в Крыму
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Власти Крыма обновили список предприятий, допущенных к работе с 1 мая
фото © Новости Крыма
Крымские власти пересмотрели список предприятий и организаций, которым будет позволено возобновить работу с 1 мая, а также решили ввести форму уведомления о работе.
Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.
«Мы пересмотрели еще раз сегодня по видам деятельности, что предлагается запустить в работу с 1 мая, – сказал он. – Предприятия и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют услуги салонов красоты, парикмахерские услуги, услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе: ремонт обуви, ателье, стирку и химчистку изделий, а также осуществляющие торговлю стройматериалами, скобяными изделиями, водопроводными и отопительным оборудованием и принадлежностями, санитарно-техническим оборудованием и электрон-кабельной продукцией».
Также, по словам Гоцанюка, запрет снимут с предпринимателей и организаций, которые торгуют автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, включая смазочные материалы, покрышки.
Перечень указанных предприятий будет внесен в распоряжение крымского правительства и опубликован на правительственном портале.
Крымский премьер подчеркнул, что все предприниматели обязаны строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора во время работы. «Также с 1 мая все без исключения предприятия, которые осуществляют деятельность на данный период, в том числе системообразующие предприятия регионального значения, обязаны будут направить уведомление об осуществлении деятельности в период режима повышенной готовности. Форма уведомления будет сегодня утверждена распоряжением Совета министров Республики Крым и сегодня же будет размещена на официальном портале правительства», – сообщил Юрий Гоцаюк.
Ранее сообщалось, что некоторые предприятия сферы услуг в Крыму смогут возобновить работу в мае. При этом глава Крыма пообещал строгий, но справедливый контроль за их работой.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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