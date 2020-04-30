В Ялте разворачивается коронавирусный госпиталь

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В Ялте на базе Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Крыму (бывшая Ялтинская горобольница №1) разворачивается коронавирусный госпиталь, — передает «Крымская газета».

Напомним, что созданный на базе Ялтинской горбольницы Многопрофильный республиканский медицинский центр (МРМЦ), стал на ЮБК флагманом оказания высокотехнологической медпомощи. При этом, оплата медуслуг осуществляется за счет федеральных квот или страховых организаций (ТФОМС).

Исполнительный директор ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Алексей Бехтев, говорит:

— С 2017 года мы запустили МРМЦ. Основными спектрами деятельности остаются сердечно-сосудистая хирургия, травматология, ортопедия, лучевая диагностика и амбулаторный прием по ряду специальностей. За это время мы сильно подняли уровень ялтинской медицины по этим специальностям. Сильно снизили смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений в Крыму, за что Минздрав Республики Крым получил награду от федерального Минздрава.

По словам Алексея Бехтева, ныне стоит задача в течение трех лет достичь нового уровня медуслуг в целом в Ялтинской горбольнице, а для этого побороть кадровый дефицит и провести модернизацию. Пандемия, однако, заставляет корректировать краткосрочные планы.

Главврач Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму Александр Калинин уточняет:

— Сейчас помощь пациентам, инфицированным коронавирусом, оказывается в условиях инфекционного отделения больницы – это 70-коечный корпус, который располагается по адресу Бакунинский проезд, 11. Именно там находятся пациенты с коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени тяжести. Тем не менее, по распоряжению правительства Российской Федерации мы разворачиваем коронавирусный госпиталь на базе терапевтического отделения Ливадийской больницы. Там будут все условия, в том числе, для лечения тяжелых пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам Александра Калинина, для этого мобильно проводится модернизация оборудования, направленная на оказание помощи пациентам с возможной тяжелой формой течения, — прежде всего это кислородное оборудование.

Сейчас подвезена мобильная контейнерная кислородная станция, усовершенствована система обеспечения кислородом всех отделений, прежде всего реанимационного. Закуплено, в том числе, подарено значительное количество аппаратов ИВЛ.

— Если говорить о конкретных цифрах, то без ущерба для работы оперблока, других реанимационных отделений, где также используются ИВЛ, мы сможем обеспечить одновременную работу 24 ИВЛ, — уточняет главврач.

В связи с созданием госпиталя, в больнице проводится внеплановая ротация. В настоящий момент две трети стационарных коек хирургического корпуса свободны.

Поэтому для лечения больных с коронавирусной инфекцией больница вынуждена разместить на свободных койках хирургического отделения кардиологическое, неврологическое и терапевтическое отделения. То есть это никаким образом не повлияет на госпитализацию пациентов при необходимости. Как говорят врачи, хотя из-за пандемии минимизировано количество плановых операций, а, самоизоляция резко сократила количество пациентов с травмами, тем не менее, на количество инфарктов и инсультов она не влияет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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