Происшествия
В Симферополе кухонные посиделки соседей закончились поножовщиной
Полицейские Симферополя задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
В дежурную часть полиции г. Симферополя по линии «102» поступило сообщение от 44-летнего мужчины о том, что ему были нанесены телесные повреждения.
Со слов потерпевшего, он снимает в Симферополе квартиру с соседом. Вечером, после распития спиртного, между ним и приятелем произошел конфликт, в ходе которого сосед схватил кухонный нож со стола и нанес ему ножевые ранения. Раненый гражданин вызвал сотрудников полиции и «скорую помощь».
На место преступления незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы. В короткие сроки полицейскими был задержан подозреваемый в совершении преступления, 59-летний ранее не судимый житель Красногвардейского района.
Задержанный в содеянном признался.
Согласно заключению медиков, потерпевшему были нанесены проникающее ранение брюшной полости и колото-резаные раны грудной клетки и резаная рана левого предплечья.
Следственным отделом ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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