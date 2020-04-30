Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Заболевшая из Симферопольского района заразилась от москвичей ● Силовики готовятся разворачивать обратно приезжающих в Крым ● Трое COVID-положительных пациентов в Крыму находятся в тяжелом состоянии ● Антирекорд: количество зараженных COVID-19 в России превысило 100 000 ● Симферопольцы смогут сдать платный тест на COVID-19 на дому
В Севастополе зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом
Один новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«В Севастополе зарегистрирован еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у дочери одного из заболевших ранее пациентов инфекционной больницы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 30 апреля в стационарах инфекционной больницы, городской больницы №9 и в госпитале министерства обороны РФ в бухте Омега находятся 68 человек с подтвержденным диагнозом. Они получают необходимую медицинскую помощь.
В правительстве отметили, что с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заболевания, девять человек выписаны после выздоровления. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 145 человек. 59 человек – в городской больнице №9. Под наблюдением по месту жительства – 1 083 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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