В Севастополе зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом

Один новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«В Севастополе зарегистрирован еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у дочери одного из заболевших ранее пациентов инфекционной больницы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 30 апреля в стационарах инфекционной больницы, городской больницы №9 и в госпитале министерства обороны РФ в бухте Омега находятся 68 человек с подтвержденным диагнозом. Они получают необходимую медицинскую помощь.

В правительстве отметили, что с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заболевания, девять человек выписаны после выздоровления. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 145 человек. 59 человек – в городской больнице №9. Под наблюдением по месту жительства – 1 083 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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