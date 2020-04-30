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Коронавирус в Крыму

В Севастополе около 10 тысяч неофициально трудоустроенных потеряли работу

В Севастополе около 10 тысяч неофициально трудоустроенных лиц потеряли работу из-за введения режима повышенной готовности.

Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава города Михаил Развожаев.

Развожаев попросил Путина помочь в решении вопроса оказания помощи людям, которые работали нелегально и потеряли работу.

«По нашим оценкам это около 10 тысяч человек в Севастополе. Это те, кто работал неофициально, и поэтому не могут в Службе занятости доказать, что они потеряли работу. Эти люди сейчас наиболее уязвимы. Важно, чтобы они получили поддержку, хотя бы на уровне МРОТ – 12 тыс рублей. При этом важно соблюсти социальную справедливость: нельзя раздавать деньги тем, кто не устраивался на работу, из-за того, что имел другой источник дохода, от сдачи недвижимости например», – подчеркнул врио главы Севастополя.

Реакции Путина на это заявления главы Севастополя нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Меры поддержки граждан и бизнеса в Крыму продлят до конца мая. Установленные в Крыму социальные меры поддержки граждан и бизнеса будут продлены до конца мая.

Пятая часть сдававшихся посуточно квартир в Крыму переведена в долгосрочную аренду. Каждый пятый арендодатель, сдававший жилье посуточно в Крыму, за последние два месяца перевел свою недвижимость в категорию долгосрочной аренды.

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