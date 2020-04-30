В Севастополе на целый день закроют проезд по одной из ключевых улиц

Актуальная информация
В Севастополе - первый умерший от коронавируса
Всего в Крыму по официальным данных 171 заболевших
Всего в Крыму по официальным данных 171 заболевших
Причина – обеспечение безопасности дорожного движения при производстве строительно-монтажных работ.
Как сообщает Севавтодор, с 08:00 до 18:00 1 мая нельзя будет проехать на участке Камышового шоссе от Фиолентовского кольца до пересечения с улицей Шевченко, а также по участку улицы Индустриальной от пересечения с Камышовым шоссе до дома №26.
Уточняется, что жителей домов, попадающих в зону производства работ, и для транспорта специального назначения будет организован свободный проезд.
Как сообщалось ранее, масштабную реконструкцию Камышового шоссе планируется завершить к середине 2020 года. Она предполагает расширение дороги до четырех полос на протяжении почти 7 км и строительство новых развязок.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Перевозчик предложил альтернативу отмененным поездам в Крым. В компании «Гранд Сервис Экспресс» разъяснили пассажирам, каким образом можно добраться на полуостров, а также предложили вернуть билеты.
Поток автомобилей в Крым снова увеличился. В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.
Въехать в Севастополь и выехать из него можно будет только по QR-коду. В Севастополе будут ужесточены условия въезда в город и выезда из него, а также меры режима самоизоляции.
Туристы разъезжаются: что происходит на Крымском мосту. За последние сутки Крым покинуло больше автомобилей, чем прибыло новых. Еще 11 автолюбителям не разрешили продолжить поездку в другие регионы РФ и 27 авто не пропустили на полуостров.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов призвал жителей полуострова не рассчитывать на скорую нормализацию жизни после окончания периода самоизоляции.
Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича заявляют, что их подзащитный готов сотрудничать с Государственным бюро расследований Украины по делу «о сдаче Крыма».
Часть Крыма осталась без связи из-за того, что неизвестные повредили оборудования ООО «Миранда-Медиа».
В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.
27 апреля
После выхода из режима ограничений у Крыма появляются большие перспективы, связанные с развитием внутреннего туризма.
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