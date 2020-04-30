В Севастополе на целый день закроют проезд по одной из ключевых улиц

В Севастополе 1 мая перекроют Камышовое шоссе для всех видов транспорта.

Причина – обеспечение безопасности дорожного движения при производстве строительно-монтажных работ.

Как сообщает Севавтодор, с 08:00 до 18:00 1 мая нельзя будет проехать на участке Камышового шоссе от Фиолентовского кольца до пересечения с улицей Шевченко, а также по участку улицы Индустриальной от пересечения с Камышовым шоссе до дома №26.

Уточняется, что жителей домов, попадающих в зону производства работ, и для транспорта специального назначения будет организован свободный проезд.

Как сообщалось ранее, масштабную реконструкцию Камышового шоссе планируется завершить к середине 2020 года. Она предполагает расширение дороги до четырех полос на протяжении почти 7 км и строительство новых развязок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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