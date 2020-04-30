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Коронавирус в Крыму

В Роспотребнадзоре рассказали, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад

14:55 четверг, 30 апреля 2020

Пик заболеваемости коронавирусом с максимальными значениями в статистике в России придется на середину мая, заявил академик РАН, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

После этого, по его словам, произойдет снижение заболеваемости.

Специалист уверен, что говорить о выходе на плато пока рано, передает НСН. Сейчас наблюдается сглаженная тенденция по заболеваемости, достигнутая благодаря мерам разграничительного характера, отметил Акимкин.

По его мнению, в дальнейшем снижению темпов распространения нового коронавируса поспособствует и природный фактор — солнечный свет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Заболевшая из Симферопольского района заразилась от москвичей. Женщина госпитализирована в 7-ю горбольницу, ее близкие помещены в обсерватор.

Трое COVID-положительных пациентов в Крыму находятся в тяжелом состоянии. Три пациента, у которых ранее было подтверждено инфицирование COVID-19, находятся в тяжелом состоянии и подключены к кислороду.

На трассе Симферополь-Феодосия Дэу Матиз врезался в столб. Крымские спасатели оказали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на трассе «Симферополь-Феодосия», сообщает пресс-служба МЧС РК.

Антирекорд: количество зараженных COVID-19 в России превысило 100 000. За сутки в России выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом – 7099 случаев.

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