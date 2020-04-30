Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом ● Заболевшая из Симферопольского района заразилась от москвичей ● Силовики готовятся разворачивать обратно приезжающих в Крым ● Трое COVID-положительных пациентов в Крыму находятся в тяжелом состоянии ● Антирекорд: количество зараженных COVID-19 в России превысило 100 000
В Роспотребнадзоре рассказали, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад
Пик заболеваемости коронавирусом с максимальными значениями в статистике в России придется на середину мая, заявил академик РАН, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
После этого, по его словам, произойдет снижение заболеваемости.
Специалист уверен, что говорить о выходе на плато пока рано, передает НСН. Сейчас наблюдается сглаженная тенденция по заболеваемости, достигнутая благодаря мерам разграничительного характера, отметил Акимкин.
По его мнению, в дальнейшем снижению темпов распространения нового коронавируса поспособствует и природный фактор — солнечный свет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Заболевшая из Симферопольского района заразилась от москвичей. Женщина госпитализирована в 7-ю горбольницу, ее близкие помещены в обсерватор.
Трое COVID-положительных пациентов в Крыму находятся в тяжелом состоянии. Три пациента, у которых ранее было подтверждено инфицирование COVID-19, находятся в тяжелом состоянии и подключены к кислороду.
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