В Роспотребнадзоре рассказали, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад

Пик заболеваемости коронавирусом с максимальными значениями в статистике в России придется на середину мая, заявил академик РАН, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

После этого, по его словам, произойдет снижение заболеваемости.

Специалист уверен, что говорить о выходе на плато пока рано, передает НСН. Сейчас наблюдается сглаженная тенденция по заболеваемости, достигнутая благодаря мерам разграничительного характера, отметил Акимкин.

По его мнению, в дальнейшем снижению темпов распространения нового коронавируса поспособствует и природный фактор — солнечный свет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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