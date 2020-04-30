В Роспотребнадзоре опасаются второй волны заболевания после майских праздников

фото © ТАСС

Несоблюдение режима самоизоляции на выходных может привести к ухудшению эпидемической обстановки.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Ситуация непростая, мы реально понимаем, что такое большое количество праздников, и с учетом того, что вы видим сегодня на улицах, с учетом несоблюдения требований по самоизоляции, мы, к сожалению, сможем иметь не очень хорошую картину после наших майских праздников. Причем не сразу, — подчеркнула Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте и Алуште уровень заболеваемости коронавирусом в разы выше крымского. В этих городах нужно особенно жестко следовать рекомендациям и соблюдать ограничительные меры.

Медики назвали группу крови, повышающую риск заражения COVID-19. Люди со второй группой крови могут быть в зоне риска заражения COVID-19.

Число людей под меднаблюдением в Крыму выросло почти до двух тысяч. Число граждан, которые попали под медицинское наблюдение в связи с коронавирусом, снова возросло в Крыму и превысило 1,8 тыс человек, в стационарах находятся 58 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Коронавирус на стройки в Севастополе привезли из Московской области. Стало известно, как заразились коронавирусом рабочие на стройках Севастополя.