Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма обновили список предприятий, допущенных к работе с 1 мая ● В Крым прибыли новые автомобили для перевозки зараженных коронавирусом ● Киев открыл дело из-за возможного заражения COVID арестантов в Крыму ● В Ялте и Алуште уровень заболеваемости коронавирусом в разы выше крымского ● Медики назвали группу крови, повышающую риск заражения COVID-19
В Роспотребнадзоре опасаются второй волны заболевания после майских праздников
фото © ТАСС
Несоблюдение режима самоизоляции на выходных может привести к ухудшению эпидемической обстановки.
Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Ситуация непростая, мы реально понимаем, что такое большое количество праздников, и с учетом того, что вы видим сегодня на улицах, с учетом несоблюдения требований по самоизоляции, мы, к сожалению, сможем иметь не очень хорошую картину после наших майских праздников. Причем не сразу, — подчеркнула Пеньковская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте и Алуште уровень заболеваемости коронавирусом в разы выше крымского. В этих городах нужно особенно жестко следовать рекомендациям и соблюдать ограничительные меры.
Медики назвали группу крови, повышающую риск заражения COVID-19. Люди со второй группой крови могут быть в зоне риска заражения COVID-19.
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