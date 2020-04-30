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Коронавирус в Крыму

В Роспотребнадзоре опасаются второй волны заболевания после майских праздников

08:22 четверг, 30 апреля 2020
В Роспотребнадзоре опасаются второй волны заболевания после майских праздников

фото © ТАСС

Несоблюдение режима самоизоляции на выходных может привести к ухудшению эпидемической обстановки.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Ситуация непростая, мы реально понимаем, что такое большое количество праздников, и с учетом того, что вы видим сегодня на улицах, с учетом несоблюдения требований по самоизоляции, мы, к сожалению, сможем иметь не очень хорошую картину после наших майских праздников. Причем не сразу, — подчеркнула Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Число людей под меднаблюдением в Крыму выросло почти до двух тысяч. Число граждан, которые попали под медицинское наблюдение в связи с коронавирусом, снова возросло в Крыму и превысило 1,8 тыс человек, в стационарах находятся 58 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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