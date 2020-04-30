В Крыму зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Севастополе скончался пациент с положительным результатом на коронавирус.

Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

По словам губернатора, у пациента была онкология, он находился в севастопольской городской больнице №9.

Также в городе подтвердились еще шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В итоге за четверг выявлено семь новых пациентов с COVID-19, с учетом одного заболевшего, о котором стало известно ранее.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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