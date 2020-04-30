В Крыму зафиксирована первая смерть от коронавируса

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В Севастополе - первый умерший от коронавируса
Всего в Крыму по официальным данных 171 заболевших
Всего в Крыму по официальным данных 171 заболевших
Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
По словам губернатора, у пациента была онкология, он находился в севастопольской городской больнице №9.
Также в городе подтвердились еще шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В итоге за четверг выявлено семь новых пациентов с COVID-19, с учетом одного заболевшего, о котором стало известно ранее.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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27 апреля
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