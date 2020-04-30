В Крыму за поножовщину будут судить пассажира поезда «Севастополь - Санкт-Петербург»

Керченской транспортной прокуратурой направлено в суд уголовное дело по обвинению пассажира поезда «Севастополь – Санкт-Петербург».

Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Керченской транспортной прокуратурой в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя г. Воронежа по обвинению в хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью, побоях и публичном оскорблении представителя власти (п.п. «а», «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, ст. 116 УК РФ, ст. 319 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2020 года фигурант уголовного дела находился в состоянии алкогольного опьянения в вагоне пассажирского поезда сообщением «Севастополь – Санкт-Петербург», где совершил хулиганские действия, используя в качестве оружия раскладной нож бытового назначения. Им мужчина нанес удары двум пассажирам поезда, причинив телесные повреждения различной степени тяжести.

После прибытия на железнодорожную станцию Владиславовка обвиняемый публично оскорбил сотрудника транспортной полиции грубой нецензурной бранью.

Максимальное наказание за совершение наиболее тяжкого из совершенных преступлений (ч. 1 ст. 213 УК РФ) — 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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