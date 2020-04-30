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Коронавирус в Крыму

В Крыму трое новых заболевших коронавиурсом: среди них беременная женщина

10:05 четверг, 30 апреля 2020
В Крыму трое новых заболевших коронавиурсом: среди них беременная женщина

фото © minzdravao.ru

За последние сутки в Крыму диагностировано три новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Среди них беременная женщина, которую перевели из керченской больницы во второй роддом в Симферополе. Также по одному случаю зафиксировали в крымской столице и Алуште.

Таким образом по состоянию на 30 апреля в республике зарегистрированы 92 случая новой коронавирусной инфекции. 29 человек уже выписали.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крым прибыли новые автомобили для перевозки зараженных коронавирусом. Крымский республиканский центр медицины катастроф получил два новых боксированных автомобиля скорой помощи для транспортировки зараженных коронавирусом.

В Ялте и Алуште уровень заболеваемости коронавирусом в разы выше крымского. В этих городах нужно особенно жестко следовать рекомендациям и соблюдать ограничительные меры.

Медики назвали группу крови, повышающую риск заражения COVID-19. Люди со второй группой крови могут быть в зоне риска заражения COVID-19.

Число людей под меднаблюдением в Крыму выросло почти до двух тысяч. Число граждан, которые попали под медицинское наблюдение в связи с коронавирусом, снова возросло в Крыму и превысило 1,8 тыс человек, в стационарах находятся 58 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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