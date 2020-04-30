Курортный сезон
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В Крыму рассказали о перспективах туризма после снятия ограничений
фото © Новости Крыма
После выхода из режима ограничений у Крыма появляются большие перспективы, связанные с развитием внутреннего туризма.
Об этом со ссылкой на министра курортов и туризма РК Вадима Волченко сообщает Туристический портал Крыма.
— Санаторно-курортная отрасль пострадала как никакая другая, но с другой стороны – у Крыма есть большие перспективы в связи с внутренним туризмом. Крым традиционно многие десятилетия считается лучшим местом для оздоровления именно с точки зрения заболеваний дыхательных путей. Сюда приезжают для реабилитации, для восстановления, чтобы дети получили витамин D вместе с солнцем и морем. Причем это все актуально не только летом, но и осенью. У нас серьезные конкурентные преимущества были, есть и будут – они связаны с продуктами питания, виноделием, природой, объектами показа. Поэтому сейчас очень важно пережить этот непростой период и получить нормальный сезон. А это во многом зависит и от нас с вами, насколько ответственно мы отнесемся к предупреждениям президента, указам главы Республики, – подчеркнул Вадим Волченко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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