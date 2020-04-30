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В Крыму объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности
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Штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности на 1-5 мая по Республике Крым и Симферополю.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
В Главное управление МЧС России по Республике Крым поступило штормовое предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях от ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 30 апреля 2020 года № 5: «1-5 мая в Крыму сохранится высокая пожарная опасность».
В связи высокой пожарной опасностью с 10 апреля 2020 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Это подразумевает под собой дополнительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности жителями и гостями Республике Крым.
Со своей стороны специалисты Главного управления МЧС Росси по Республике Крым проводят широкий комплекс профилактических мероприятий по предупреждению возгораний, осуществляют ежедневный мониторинг лесопожарной обстановки и патрулирование территории личным составом и с помощью различных технических средств.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности
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