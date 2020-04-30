Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Киев открыл дело из-за возможного заражения COVID арестантов в Крыму ● В Ялте и Алуште уровень заболеваемости коронавирусом в разы выше крымского ● Медики назвали группу крови, повышающую риск заражения COVID-19 ● Режим самоизоляции в Крыму продлен до 11 мая ● В Ялте хотят начать курортный сезон в день снятия карантина
В Крым прибыли новые автомобили для перевозки зараженных коронавирусом
Крымский республиканский центр медицины катастроф получил два новых боксированных автомобиля скорой помощи для транспортировки зараженных коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Центра в Facebook.
«Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил еще два новых боксированных автомобиля скорой медицинской помощи, укомплектованных медицинским оборудованием с усиленными мерами биологической защиты. Автомобили прошли регистрацию и постановку на учет в ГИБДД и уже вышли на линию», - сообщили в Центре.
Как ранее сообщалось, 30 марта в Симферополь прибыла первая боксированная скорая на базе микроавтобуса Ford. Стоимость одного такого автомобиля составляет 5,4 миллиона рублей. Планируется, что всего на территории Республики таких машин будет 15.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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