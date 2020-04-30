В детской больнице Симферополя рассказали о зараженных медиках

Большинство медиков из Республиканской детской клинической больницы в Симферополе, которые заразились коронавирусом, не имели симптомов заболевания.

Об этом рассказал главврач медучреждения Анатолий Олейник.

«Занос произошел с внешней стороны. Практически у всех сотрудников, у которых выявлен COVID-19, болезнь протекала бессимптомно. У них не было кашля, температуры - никаких симптомов. Они были носителями, а не болеющими. Только у одной санитарки - пневмония. То есть у одного человека из четырех есть симптомы. Заражение выявлено было в результате скриниг-контроля», - сообщил Анатолий Олейник.

По его словам, сейчас больница столкнулась с серьезными трудностями, ведь немалое количество сотрудников отправили на изоляцию и они пока не могут работать.

«Беспокойство у персонала есть, никому не хочется ехать в обсерваторы. Ситуация тяжелая в том еще плане, что необходимо, чтобы службы продолжили работу. Очень тяжелый организационный вопрос. Ведь и так был дефицит кадров. И сейчас, когда из 15 врачей 10 изолированы, то пятью врачами закрывать все потребности службы очень тяжело. Поток сейчас снизился, но объем работы все еще остается большим: наличие коронавируса не означает отсутствие других заболеваний», - подытожил Анатолий Олейник.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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