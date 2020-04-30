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Власть

В Черном море до середины июня запрещают ловить бычков

13:34 четверг, 30 апреля 2020
В Черном море до середины июня запрещают ловить бычков

фото © fishergo.com.ua

В Черном море с 1 мая по 15 июня вводится запрет на любительский и спортивный лов бычков.

Об этом сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.

В ведомстве отметили, что до 15 июля также запрещен вылов раков во всех пресноводных объектах.

«Напоминаем, что до 31 мая на территории Крымского полуострова продолжает действовать запрет на любительский и спортивный лов рыбы во всех внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения, кроме прудов и обводненных карьеров», – говорится в сообщении

По информации Росрыболовства, в отношении лиц, допустивших нарушение требований правил рыболовства установлены следующие штрафные санкции: для физических лиц – от 2 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

За крупный и особо крупный ущерб виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 256 УК России (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ФСБ заявили, что будут внимательно следить за ялтинскими рыбаками. Уже в первые дни после отмены запрета ловить рыбу в акватории Ялтинского морского торгового порта были выявлены граждане, использующие запрещенные способы рыбалки и незаконные орудия лова.

Браконьеры вышли за добычей в Ялте сразу после снятия запрета на любительский лов. Браконьеры были выявлены на набережной Ялты в первые же дни после снятия 28 февраля запрета на любительский лов рыбы.

Власти рассказали какую рыбу теперь можно ловить крымчанам. Камбала-калкан запрещена к вылову в Азовском море, а пеленгаса лучше ловить в районе Темрюка.

В ФСБ рассказали, кого и где нельзя будет ловить в Крыму. В Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым сообщили о ряде ограничений на вылов водных биологических ресурсов.

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