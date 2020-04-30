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Происшествия

В Алупке врач выпала с пятого этажа, попав под сокращение

09:13 четверг, 30 апреля 2020
Ялта

Методы борьбы с пандемией коронавируса оставили без работы тысячи жителей Крыма.

Справиться с психологической нагрузкой удается не всем. Так случилось и с жительницей Алупки.

Проработав полжизни стоматологом, 43-летняя Татьяна* неожиданно попала под сокращение. В небольшой частной клинике пошли на экономию и избавились от части сотрудников.

Как жить без денег, крымчанка не представала. Под давлением ситуации, ранним утром в пятницу, врач упала с пятого этажа своего дома.

Как удалось выяснить КП-Крым, женщина жила в квартире на первом этаже со своим 93-летним отцом, который и нашел ее под окнами. Пенсионер стал звонить в «скорую» и полицию, умоляя о помощи. К счастью, все обошлось.

Упав с высоты пятиэтажного дома крымчанка чудом осталась жива. Бригада «скорой» отправила женщину в реанимацию Ялтинской больницы, где она сегодня проходит лечение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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