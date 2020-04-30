Происшествия
В Алупке врач выпала с пятого этажа, попав под сокращение
Методы борьбы с пандемией коронавируса оставили без работы тысячи жителей Крыма.
Справиться с психологической нагрузкой удается не всем. Так случилось и с жительницей Алупки.
Проработав полжизни стоматологом, 43-летняя Татьяна* неожиданно попала под сокращение. В небольшой частной клинике пошли на экономию и избавились от части сотрудников.
Как жить без денег, крымчанка не представала. Под давлением ситуации, ранним утром в пятницу, врач упала с пятого этажа своего дома.
Как удалось выяснить КП-Крым, женщина жила в квартире на первом этаже со своим 93-летним отцом, который и нашел ее под окнами. Пенсионер стал звонить в «скорую» и полицию, умоляя о помощи. К счастью, все обошлось.
Упав с высоты пятиэтажного дома крымчанка чудом осталась жива. Бригада «скорой» отправила женщину в реанимацию Ялтинской больницы, где она сегодня проходит лечение.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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На южном берегу Крыма снова загорелся лес. В районе пгт Никита на южном берегу Крыма загорелся лесной массив.
В Ялте легковушка протаранила внедорожник. На улице Мисхорской в Ялте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и Volkswagen Tiguan.
Спасатели вытаскивали из оврага гуляющую в Ливадийском парке. В Ялте сотрудникам аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» пришлось доставать женщину из оврага в Ливадийском парке, куда она скатилась во время прогулки к морю.
На северо-востоке Феодосии большой пожар. На северо-восточной окраине Феодосии – на месте исчезнувшего села Ближние Камыши, загорелся большой участок поля.
В Крыму объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности
Штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности на 1-5 мая по Республике Крым и Симферополю.
В Крыму трое новых заболевших коронавиурсом: среди них беременная женщина
За последние сутки в Крыму диагностировано три новых случая коронавирусной инфекции.
Туристы в Крыму будут переселяться в частный сектор
Крымские отельеры допускают, что из-за ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, туристы попытаются заселиться в «нелегальный» частный сектор.
Поток автомобилей в Крым снова увеличился
В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.
27 апреля
Симферопольцы смогут сдать платный тест на COVID-19 на дому
Крымчане смогут с сегодняшнего дня сдать платный тест на новую коронавирусную инфекцию на дому в Симферополе.