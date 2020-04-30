Туристы в Крыму будут переселяться в частный сектор

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Крымские отельеры допускают, что из-за ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, туристы попытаются заселиться в «нелегальный» частный сектор.

Предстативтели гостиничного бизнеса надеются, что новые табу, принятые в Крыму для приезжих, пресекут такие попытки.

«Ведь все законные средства размещения закрыты до 1 июня, а значит, турист захочет поселиться в частном секторе, у какой-нибудь бабушки, которая, образно говоря, у себя на огороде держит 50 номеров. И я очень сомневаюсь, что там эти люди будут регулярно мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами, носить маски и т.д. Это действительно очень большая проблема для нашей отрасли – нелегальные объекты, которые не придерживаются санитарных норм», – сказал в комментарии Туристическому порталу Крыма генеральный директор сети отелей Happy Seasons Hotels Group Сергей Щеголев.

По его мнению, иного способа, как ограничить приезд отдыхающих на полуостров, остановить нелегальный турприток на майские праздники и после них в Крым не представляется возможным.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что с 1 мая въезд на территорию Крыма разрешен только по предъявлению крымской прописки или права собственности на жилье – при обязательной самоизоляции по месту проживания на 14 дней. Все остальные граждане, приезжающие из всех регионов России, а также из-за рубежа, будут на тот же срок помещаться в обсерватор.

В Крыму также продлили режим повышенной готовности на аннексированном полуострове до 11 мая включительно.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российского премьера просят поддержать санатории и курорты Крыма. В парламенте Крыма подготовили предложения к руководству правительства России по введению дополнительных мер государственной поддержки санаторно-курортной и туристской сферы.

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета. Предприятия общественного питания, гостиничной и санаторно-курортной сферы будут закрыты в Крыму минимум до июня.

Власти Крыма напомнили о рисках приема командировочных туристов. Средствам размещения необходимо тщательно проверять цель приезда гостя в Крым.

Все равно едут: как власти Крыма пытаются закрыть полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов 20 апреля записал видеообращение с призывом к россиянам не ехать в Крым из-за угрозы коронавируса.