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Коронавирус в Крыму

Трое COVID-положительных пациентов в Крыму находятся в тяжелом состоянии

12:39 четверг, 30 апреля 2020
Трое COVID-положительных пациентов в Крыму находятся в тяжелом состоянии

фото © gordonua.com

Три пациента, у которых ранее было подтверждено инфицирование COVID-19, находятся в тяжелом состоянии и подключены к кислороду.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

«К сожалению, у нас количество тяжелых больных увеличилось до трех пациентов. Все трое находятся на кислородной подводке. Наша алуштинская бабушка по-прежнему на ИВЛ», – сообщила она.

Всего под меднаблюдением, по информации вице-премьера, находятся 1 848 человек. К выписке готовятся четыре пациента, выздоровевшие после COVID-19.

На данный момент в Крыму 92 выявленных случая COVID-19, при этом 35 человек уже выздоровели.

Накануне глава Крыма продлил до 11 мая включительно режим самоизоляции для всех граждан. Республиканские власти приняли решение о продлении мер поддержки бизнеса и граждан до конца мая, а режим дистанционного обучения в школе до конца учебного года – 22 мая.

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральным ведомствам представить рекомендации по поэтапному выходу регионов из режима ограничений к 5 мая, а к 11 мая главы регионов должны принять решения на местном уровне, исходя из эпидемиологической обстановки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Антирекорд: количество зараженных COVID-19 в России превысило 100 000. За сутки в России выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом – 7099 случаев.

Симферопольцы смогут сдать платный тест на COVID-19 на дому. Крымчане смогут с сегодняшнего дня сдать платный тест на новую коронавирусную инфекцию на дому в Симферополе.

В Крыму трое новых заболевших коронавиурсом: среди них беременная женщина. За последние сутки в Крыму диагностировано три новых случая коронавирусной инфекции.

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