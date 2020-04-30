Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Антирекорд: количество зараженных COVID-19 в России превысило 100 000 ● Симферопольцы смогут сдать платный тест на COVID-19 на дому ● В Крыму трое новых заболевших коронавиурсом: среди них беременная женщина ● В Севастополе около 10 тысяч неофициально трудоустроенных потеряли работу ● Туристы в Крыму будут переселяться в частный сектор
Трое COVID-положительных пациентов в Крыму находятся в тяжелом состоянии
фото © gordonua.com
Три пациента, у которых ранее было подтверждено инфицирование COVID-19, находятся в тяжелом состоянии и подключены к кислороду.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
«К сожалению, у нас количество тяжелых больных увеличилось до трех пациентов. Все трое находятся на кислородной подводке. Наша алуштинская бабушка по-прежнему на ИВЛ», – сообщила она.
Всего под меднаблюдением, по информации вице-премьера, находятся 1 848 человек. К выписке готовятся четыре пациента, выздоровевшие после COVID-19.
На данный момент в Крыму 92 выявленных случая COVID-19, при этом 35 человек уже выздоровели.
Накануне глава Крыма продлил до 11 мая включительно режим самоизоляции для всех граждан. Республиканские власти приняли решение о продлении мер поддержки бизнеса и граждан до конца мая, а режим дистанционного обучения в школе до конца учебного года – 22 мая.
Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральным ведомствам представить рекомендации по поэтапному выходу регионов из режима ограничений к 5 мая, а к 11 мая главы регионов должны принять решения на местном уровне, исходя из эпидемиологической обстановки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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