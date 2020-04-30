Трое COVID-положительных пациентов в Крыму находятся в тяжелом состоянии

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Три пациента, у которых ранее было подтверждено инфицирование COVID-19, находятся в тяжелом состоянии и подключены к кислороду.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

«К сожалению, у нас количество тяжелых больных увеличилось до трех пациентов. Все трое находятся на кислородной подводке. Наша алуштинская бабушка по-прежнему на ИВЛ», – сообщила она.

Всего под меднаблюдением, по информации вице-премьера, находятся 1 848 человек. К выписке готовятся четыре пациента, выздоровевшие после COVID-19.

На данный момент в Крыму 92 выявленных случая COVID-19, при этом 35 человек уже выздоровели.

Накануне глава Крыма продлил до 11 мая включительно режим самоизоляции для всех граждан. Республиканские власти приняли решение о продлении мер поддержки бизнеса и граждан до конца мая, а режим дистанционного обучения в школе до конца учебного года – 22 мая.

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральным ведомствам представить рекомендации по поэтапному выходу регионов из режима ограничений к 5 мая, а к 11 мая главы регионов должны принять решения на местном уровне, исходя из эпидемиологической обстановки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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