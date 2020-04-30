Симферопольцы смогут сдать платный тест на COVID-19 на дому

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Крымчане смогут с сегодняшнего дня сдать платный тест на новую коронавирусную инфекцию на дому в Симферополе.

Лаборатория «Гемотест» получила соответствующее разрешение регионального управления Роспотребнадзора, сообщили сегодня в отделе по связям с общественностью компании.

«Стоимость исследования – 1,7 тыс рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно и для выездного обслуживания составляет 320 рублей). Результаты будут готовы в течение трех дней, получить их можно по электронной почте или в личном кабинете на сайте. С 28 апреля «Гемотест» признан референсным центром Роспотребнадзора по коронавирусу: авторизация результатов анализа теперь не требует подтверждения в лабораториях ведомства, что сокращает сроки предоставления результатов пациентам», – сообщили в компании.

В «Гемотесте» подчеркнули, что обслуживание пациентов осуществляется только при вызове медицинской бригады на дом. Физические лица могут сдать анализ только в Симферополе, выезд на дом осуществляется ежедневно с 7.00 до 13.00. Для корпоративных клиентов (организаций, желающих организовать выездное тестирование сотрудников) возможен выезд в населенные пункты Республики Крым. При оформлении заказа необходимо предъявить паспорт. Исследование не проводится пациентам с симптомами ОРВИ. Тестирование предназначено для тех, кто не замечает у себя изменений самочувствия, но имеет основания для переживаний. Например, часто ездит в общественном транспорте или продолжает ходить на работу и не уверен, что не заразился.

Основная лаборатория, которая проводит тесты на коронавирус в Крыму, оборудована крымским минздравом на базе Республикаснкой детской клинической больницы. Кроме того, два дня назад Татарстан поставил Крыму портативную лабораторию, которая проводит тест на новый коронавирус за полчаса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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