Силовики готовятся разворачивать обратно приезжающих в Крым

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МВД России по Республике Крым будет максимально «фильтровать» лиц, въезжающих на полуостров.

Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Через Крымский мост на полуостров проехало 2141 транспортное средство, 20 - не было допущено. С учетом принятого решения о помещении гостей Крыма в обсерватор, мы будем максимально фильтровать и отправлять обратно», - сказал Александр Смаглин.

Кроме того, продолжается работа по выявлению нарушителей режима самоизоляции.

«Проверили 317 лиц с постановлениями Роспотребнадзора, нарушителей не установлено. В тоже время видим, что на улицах много людей – 316 человек вчера были задокументированы, 16 родителей привлечены к ответственности за нахождение детей на улице без сопровождения. Выявлен факт публикации в СМИ недостоверной информации, о том, что сосед вернулся из-за границы зараженный коронавирусом. Перепроверили, не подтвердилось, лицо, разместившее статью привлечено к ответственности», - сказал Александр Смаглин.

Продолжают поступать жалобы от населения.

«Поступило 87 обращений граждан из которых шесть - это жалобы на составление админпротоколов. Мы их отработали, четыре объективно составлены, у двух граждан основания для нахождения на улице были, поэтому протоколы отменены. По нарушению режима самоизоляции поступило 57 обращений, семь не подтвердилось, остальные задокументированы. Лиц старше 65 лет было выявлено 174, все проанкетированы», - сказал Александр Смаглин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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