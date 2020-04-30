Штраф до миллиона: в леса Севастополя запрещено ходить до 21 мая

Правительство Севастополя запретило посещать леса на майских праздниках и после них.

Особый противопожарный режим будет действовать до 21 мая.

В лесах и возле них также запрещается разводить костры, сжигать мусор и траву, запускать пиротехнические изделия и готовить пищу на открытом огне. В список мест, где этого нельзя делать, попадают земли сельскохозяйственного назначения и садовые товарищества.

«Из-за особого противопожарного режима штрафы увеличиваются, как минимум, вдвое и, в зависимости от статуса правонарушителя и вида правонарушения, могут достигать одного миллиона рублей», - сообщил и.о. директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.

Как сообщалось ранее, в республике Крым запрет на посещение лесов продлен до 12 мая включительно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов до 12 мая. Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

В Крыму продлили ограничение пребывания граждан в лесах. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым в целях обеспечения пожарной безопасности, продлевает ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

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