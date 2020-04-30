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Коронавирус в Крыму

Шесть новых случаев COVID-19 подтвердились в Севастополе

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано сегодня в Севастополе.

Об этом во время заседания правительства города сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Сегодня у нас к одному еще шесть подтвержденных диагнозов. Таким образом, за сегодняшний день – плюс семь. Четверо – младший медицинский персонал четвертой городской больницы … Они все уже находятся в инфекционной больнице, их контакты отработаны. Все необходимые мероприятия проведены», – сказал Развожаев.

Новые случае выявлены после проведения массового обследования медицинского персонала, который контактировал с инфицированными. Среди врачей и медсестер зараженных зафиксировано не было.

«Плюс один у нас в инфекционной больнице – родственник одного из сотрудников четвертой больницы. По одному пока проводится эпидемиологическое расследование. Мужчина с температурой обратился… подтвердился диагноз коронавирус. Источник коронавируса пока не выявлен», – добавил Развожаев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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