Семье погибшего в Черном море летчика выплатят миллион рублей

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Из бюджета правительства Севастополя выплатят единоразовую материальную помощь семье трагически погибшего военного пилота.

Истребитель Су-27 Министерства обороны России потерпел крушение 25 марта в 50 километрах от берегов Крыма. Пилот Дмитрий Заворохин находился в ледяной воде в четырехбалльный шторм, его тело так и не нашли.

Постановление о материальной поддержке озвучили на заседании правительства Севастополя. Во внимание приняли то, что у Дмитрия остались трое несовершеннолетних детей, которым 3, 7 и 17 лет. Сумма выплаты составит миллион рублей.

«Понятно, что флот под опеку возьмет семью, но мы, конечно, тоже должны поддержать их в этой ситуации потери отца и мужа», - прокомментировал решение врио губернатора Михаил Развожаев.

Также 300 тысяч рублей правительство выплатит медсестре больницы имени Даши Севастопольской, у которой погиб сын, когда она сама находилась на карантине в пансионате «Изумруд» как человек, входящий в группу риска.

Юлия Руднева, узнав о смерти сына, попыталась сбежать из обсерватора, разбив стеклянную дверь, но ее задержали и госпитализировали с порезами о стекла.

Как сообщалось ранее, в пансионат «Изумруд» на двухнедельный карантин отправили персонал и пациентов больницы имени Даши Севастопольской после того, как у одного из пациентов обнаружили коронавирус.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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