С 1 мая в Крыму заработают два новых обсерватора в санаториях

В Крыму с 1 мая в двух евпаторийских санаториях – «Мисхор» и «Прибой» – будут развернуты обсерваторы для приема граждан с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

«Сегодня сотрудники «Мисхора» выехали в санаторий «Здравница», который с первого дня работает обсерватором, чтобы посмотреть какие условия, провести тренировки, выписать все необходимые санпины для разворачивания обсерватора. Фактически с завтрашнего дня санаторий «Мисхор» готов принимать (граждан), в том числе и санаторий «Прибой» Минздрава Крыма», – сказала Пеньковская.

Глава республики Сергей Аксенов напомнил, что с 1 мая приезжающие в Крым граждане, не имеющие крымской прописки или собственного жилья на территории полуострова, по приезду в регион будут помещены в обсерваторы на две недели.

«Действия должны быть жесткими, то есть на эти 12 дней, в инкубационный период, никому нельзя шататься просто по республике, я имею в виду приезжим, с непонятными диагнозами и так далее. Поэтому все едут в обсерватор, как договорились. Поэтому сейчас главная задача – обеспечить необходимое количество койко-мест», – отметил глава РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму зафиксирована первая смерть от коронавируса. В Севастополе скончался пациент с положительным результатом на коронавирус.

В детской больнице Симферополя рассказали о зараженных медиках. Большинство медиков из Республиканской детской клинической больницы в Симферополе, которые заразились коронавирусом, не имели симптомов заболевания.

В Роспотребнадзоре рассказали, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад. Пик заболеваемости коронавирусом с максимальными значениями в статистике в России придется на середину мая, заявил академик РАН, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

В Севастополе зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом. Один новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе.