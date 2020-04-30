Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +19
море +12
Актуальная информация

В Севастополе - первый умерший от коронавируса

Всего в Крыму по официальным данных 171 заболевших

Коронавирус в Крыму

С 1 мая в Крыму заработают два новых обсерватора в санаториях

17:56 четверг, 30 апреля 2020

В Крыму с 1 мая в двух евпаторийских санаториях – «Мисхор» и «Прибой» – будут развернуты обсерваторы для приема граждан с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

«Сегодня сотрудники «Мисхора» выехали в санаторий «Здравница», который с первого дня работает обсерватором, чтобы посмотреть какие условия, провести тренировки, выписать все необходимые санпины для разворачивания обсерватора. Фактически с завтрашнего дня санаторий «Мисхор» готов принимать (граждан), в том числе и санаторий «Прибой» Минздрава Крыма», – сказала Пеньковская.

Глава республики Сергей Аксенов напомнил, что с 1 мая приезжающие в Крым граждане, не имеющие крымской прописки или собственного жилья на территории полуострова, по приезду в регион будут помещены в обсерваторы на две недели.

«Действия должны быть жесткими, то есть на эти 12 дней, в инкубационный период, никому нельзя шататься просто по республике, я имею в виду приезжим, с непонятными диагнозами и так далее. Поэтому все едут в обсерватор, как договорились. Поэтому сейчас главная задача – обеспечить необходимое количество койко-мест», – отметил глава РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму зафиксирована первая смерть от коронавируса. В Севастополе скончался пациент с положительным результатом на коронавирус.

В детской больнице Симферополя рассказали о зараженных медиках. Большинство медиков из Республиканской детской клинической больницы в Симферополе, которые заразились коронавирусом, не имели симптомов заболевания.

В Роспотребнадзоре рассказали, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад. Пик заболеваемости коронавирусом с максимальными значениями в статистике в России придется на середину мая, заявил академик РАН, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

В Севастополе зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом. Один новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе.

Коронавирус в Крыму
Константинов пообещал, что «быстрой нормализации не будет»

Константинов пообещал, что «быстрой нормализации не будет»

Председатель крымского парламента Владимир Константинов призвал жителей полуострова не рассчитывать на скорую нормализацию жизни после окончания периода самоизоляции.

Власть
Адвокаты Януковича заявили о его готовности сотрудничать по делу «о сдаче Крыма»

Адвокаты Януковича заявили о его готовности сотрудничать по делу «о сдаче Крыма»

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича заявляют, что их подзащитный готов сотрудничать с Государственным бюро расследований Украины по делу «о сдаче Крыма».

Власть
Часть Крыма осталась без связи из-за аварии

Часть Крыма осталась без связи из-за аварии

Часть Крыма осталась без связи из-за того, что неизвестные повредили оборудования ООО «Миранда-Медиа».

Актуальные темы

Поток автомобилей в Крым снова увеличился

В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.

27 апреля

Курортный сезон
В Крыму рассказали о перспективах туризма после снятия ограничений

В Крыму рассказали о перспективах туризма после снятия ограничений

После выхода из режима ограничений у Крыма появляются большие перспективы, связанные с развитием внутреннего туризма.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации