С 1 мая в Крыму заработают два новых обсерватора в санаториях

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В Севастополе - первый умерший от коронавируса
Всего в Крыму по официальным данных 171 заболевших
Всего в Крыму по официальным данных 171 заболевших
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
«Сегодня сотрудники «Мисхора» выехали в санаторий «Здравница», который с первого дня работает обсерватором, чтобы посмотреть какие условия, провести тренировки, выписать все необходимые санпины для разворачивания обсерватора. Фактически с завтрашнего дня санаторий «Мисхор» готов принимать (граждан), в том числе и санаторий «Прибой» Минздрава Крыма», – сказала Пеньковская.
Глава республики Сергей Аксенов напомнил, что с 1 мая приезжающие в Крым граждане, не имеющие крымской прописки или собственного жилья на территории полуострова, по приезду в регион будут помещены в обсерваторы на две недели.
«Действия должны быть жесткими, то есть на эти 12 дней, в инкубационный период, никому нельзя шататься просто по республике, я имею в виду приезжим, с непонятными диагнозами и так далее. Поэтому все едут в обсерватор, как договорились. Поэтому сейчас главная задача – обеспечить необходимое количество койко-мест», – отметил глава РК.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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