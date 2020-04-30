Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: МЧС проводит масштабную дезинфекцию автостанций в Крыму ● В Ялте разворачивается коронавирусный госпиталь ● Крымчане попали в новосибирский обсерватор из-за вьетнамской утки ● Константинов пообещал, что «быстрой нормализации не будет» ● С 1 мая в Крыму заработают два новых обсерватора в санаториях
Российский премьер заразился коронавирусом
У премьер-министра России Михаила Мишустина нашли коронавирус.
Об этом, сообщает «Интерфакс», сам Мишустин доложил Владимиру Путину.
Мишустин заявил, что уходит на самоизоляцию. Исполняющим обязанности премьера он предложил назначить Андрея Белоусова. Путин поддержал эту кандидатуру.
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