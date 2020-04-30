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Коронавирус в Крыму

Российский премьер заразился коронавирусом

19:55 четверг, 30 апреля 2020

У премьер-министра России Михаила Мишустина нашли коронавирус.

Об этом, сообщает «Интерфакс», сам Мишустин доложил Владимиру Путину.

Мишустин заявил, что уходит на самоизоляцию. Исполняющим обязанности премьера он предложил назначить Андрея Белоусова. Путин поддержал эту кандидатуру.

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