Российский премьер заразился коронавирусом

У премьер-министра России Михаила Мишустина нашли коронавирус.

Об этом, сообщает «Интерфакс», сам Мишустин доложил Владимиру Путину.

Мишустин заявил, что уходит на самоизоляцию. Исполняющим обязанности премьера он предложил назначить Андрея Белоусова. Путин поддержал эту кандидатуру.

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