Под Феодосией обнаружили 100-киллограмовую авиабомбу

Взрывотехники в Крыму обезвредили 18 снарядов времен Второй мировой войны, в том числе 100-киллограмовую фугасную авиабомбу, найденную в районе села Орджоникидзе под Феодосией.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Кроме того, в ходе операции были обезврежены две авиабомбы весом 50 кг, пять осколочных авиабомб весом 10 кг, семь осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и три авиационных бомбы весом 1 кг. Взрывоопасные предметы были обнаружены в районе поселка Опасное в Керчи и недалеко от села Юркино Ленинского района.

Идентификации и обезвреживание опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Крыму.

Бомбы были транспортированы и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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