Происшествия
На трассе Симферополь-Феодосия Дэу Матиз врезался в столб
Крымские спасатели оказали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на трассе «Симферополь-Феодосия», сообщает пресс-служба МЧС РК.
Так, вчера, в 11:20, в службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе «Симферополь-Феодосия» произошло дорожно-транспортное происшествие.
В МЧС сообщили, что к месту происшествия немедленно выехала дежурная группа специалистов Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 2-х человек.
— По прибытии было установлено, что водитель легкового ДЭУ Матиз не справился с управлением и совершил наезд на столб освещения. Пострадавший на автомобиле скорой помощи транспортирован в больницу. Сотрудниками «КРЫМ-СПАС» были приняты противопожарные меры на месте дорожно-транспортного происшествия, — добавил в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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