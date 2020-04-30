Власть
На берегу Азовского моря обнаружили свалки мусора
Госинспекторами Минприроды Крыма выявлены несанкционированные свалки в водоохранной зоне Азовского моря.
Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РК.
В результате рейдового обследования территории водоохранной зоны Азовского моря на территории, расположенной вдоль прибрежного аквального комплекса у Арабатской стрелки, государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым выявлены факты несанкционированного складирования отходов.
По выявленным фактам госинспекторами Минприроды Крыма возбуждены дела об административных правонарушениях и проведении административных расследований по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ. Минприроды Крыма приняты все необходимые меры по установлению виновных лиц и ликвидации вышеуказанных мест несанкционированного складирования отходов.
Благодаря слаженной работе Минприроды Крыма и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым удалось добиться ликвидации ранее выявленных мест несанкционированного складирования отходов производства и потребления, расположенных в водоохранной зоне Азовского моря на территории вдоль прибрежного аквального комплекса у Арабатской стрелки за границами населенных пунктов Ленинского района.
Места несанкционированного складирования отходов производства и потребления оперативно ликвидированы силами ГУП РК «Крымэкоресурсы».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
У Симферополя нет денег на окончание ремонта набережной Салгира. В этом году власти Симферополя не смогут завершить реконструкцию набережной реки Салгир в связи с недостатком в бюджете средств на эти цели, сообщила на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА .
Ялте требуются дополнительно более полусотни дворников. Ялтинские власти продолжают расширение штата дворников.
В Симферополе не хватает специалистов для дезинфекции подъездов. Нехватка специалистов для обработки подъездов многоквартирных домов ощущается в Симферополе.
Власти Симферополя пообещали решить проблему с водой уже в мае. С конца мая в Симферополь начнут подавать воду с Ивановского и Вилинского водозабора, чтобы предотвратить ограничение ее подачи.
Часть Крыма осталась без связи из-за аварии
Часть Крыма осталась без связи из-за того, что неизвестные повредили оборудования ООО «Миранда-Медиа».
Трое COVID-положительных пациентов в Крыму находятся в тяжелом состоянии
Три пациента, у которых ранее было подтверждено инфицирование COVID-19, находятся в тяжелом состоянии и подключены к кислороду.
Силовики готовятся разворачивать обратно приезжающих в Крым
МВД России по Республике Крым будет максимально «фильтровать» лиц, въезжающих на полуостров.
Поток автомобилей в Крым снова увеличился
В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.
27 апреля
В Черном море до середины июня запрещают ловить бычков
В Черном море с 1 мая по 15 июня вводится запрет на любительский и спортивный лов бычков.