На берегу Азовского моря обнаружили свалки мусора

Госинспекторами Минприроды Крыма выявлены несанкционированные свалки в водоохранной зоне Азовского моря.

Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РК.

В результате рейдового обследования территории водоохранной зоны Азовского моря на территории, расположенной вдоль прибрежного аквального комплекса у Арабатской стрелки, государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым выявлены факты несанкционированного складирования отходов.

По выявленным фактам госинспекторами Минприроды Крыма возбуждены дела об административных правонарушениях и проведении административных расследований по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ. Минприроды Крыма приняты все необходимые меры по установлению виновных лиц и ликвидации вышеуказанных мест несанкционированного складирования отходов.

Благодаря слаженной работе Минприроды Крыма и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым удалось добиться ликвидации ранее выявленных мест несанкционированного складирования отходов производства и потребления, расположенных в водоохранной зоне Азовского моря на территории вдоль прибрежного аквального комплекса у Арабатской стрелки за границами населенных пунктов Ленинского района.

Места несанкционированного складирования отходов производства и потребления оперативно ликвидированы силами ГУП РК «Крымэкоресурсы».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

У Симферополя нет денег на окончание ремонта набережной Салгира. В этом году власти Симферополя не смогут завершить реконструкцию набережной реки Салгир в связи с недостатком в бюджете средств на эти цели, сообщила на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА .

Ялте требуются дополнительно более полусотни дворников. Ялтинские власти продолжают расширение штата дворников.

В Симферополе не хватает специалистов для дезинфекции подъездов. Нехватка специалистов для обработки подъездов многоквартирных домов ощущается в Симферополе.

Власти Симферополя пообещали решить проблему с водой уже в мае. С конца мая в Симферополь начнут подавать воду с Ивановского и Вилинского водозабора, чтобы предотвратить ограничение ее подачи.