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Власть

На берегу Азовского моря обнаружили свалки мусора

13:04 четверг, 30 апреля 2020

Госинспекторами Минприроды Крыма выявлены несанкционированные свалки в водоохранной зоне Азовского моря.

Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РК.

В результате рейдового обследования территории водоохранной зоны Азовского моря на территории, расположенной вдоль прибрежного аквального комплекса у Арабатской стрелки, государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым выявлены факты несанкционированного складирования отходов.

По выявленным фактам госинспекторами Минприроды Крыма возбуждены дела об административных правонарушениях и проведении административных расследований по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ. Минприроды Крыма приняты все необходимые меры по установлению виновных лиц и ликвидации вышеуказанных мест несанкционированного складирования отходов.

Благодаря слаженной работе Минприроды Крыма и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым удалось добиться ликвидации ранее выявленных мест несанкционированного складирования отходов производства и потребления, расположенных в водоохранной зоне Азовского моря на территории вдоль прибрежного аквального комплекса у Арабатской стрелки за границами населенных пунктов Ленинского района.

Места несанкционированного складирования отходов производства и потребления оперативно ликвидированы силами ГУП РК «Крымэкоресурсы».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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