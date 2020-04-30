МЧС проводит масштабную дезинфекцию автостанций в Крыму

Сотрудники главного управления МЧС России по Крыму проводят масштабную дезинфекцию автовокзалов и автостанций в республике накануне майских праздников.

Об этом журналистам сообщил начальник управления гражданской защиты ведомства Алексей Фридман.

«По поручению оперативного штаба Совета министров Республики Крым подразделениями главного управления проводится дезинфекция объектов «Крымавтотранса» в качестве профилактики коронавирусной инфекции. Работу проводят подразделения РХБ (радиационной, химической и биологической) защиты, которые находятся в составе главного управления. Специалисты показали себя во многих чрезвычайных ситуациях – опытные сотрудники, которые готовы выполнить любую задачу», – сообщил Фридман.

По словам директора ГУП «Крымавтотранс» Андрея Бессмертного, сотрудники МЧС к обработке автостанций и автовокзалов привлекаются впервые. До этого сотрудники предприятия проводили дезинфекцию своими силами и только в помещениях.

«В соответствии с нашим планом, нами ежедневно проводится профилактическая обработка наших объектов: автовокзалов и автостанций. В обычном режиме обрабатываются помещения, места работы сотрудников, кассиров, диспетчерских, а также полы, поручни и двери, действует масочный режим. Эта работа проводится каждые два часа, – сообщил Бессмертный. – В таком формате работа проводится впервые, это профилактическая очаговая дезинфекция с применением специализированной техники. В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба будет масштабно обрабатываться не только помещения внутри автостанций и автовокзалов, но и прилегающие территории».

Всего по республике запланирована обработка 15 объектов: четыре автовокзала в Симферополе, Ялте, Керчи и Евпатории и 11 автостанций. Общая площадь обработки составляет около 20 тысяч кв. метров. В работе задействованы девять специалистов и две единицы специальной техники.

«Для дезинфекции используется мобильный комплекс санитарной обработки вместимостью 5,5 тонн. В нем приготавливается хлоросодержащий раствор. С помощью этой техники мы обрабатываем поверхности на территории автостанции. Также используются ручные и моторизированные распылители», – рассказал журналистам заместитель начальника пожарной части ГУ МЧС России по Крыму Илья Брежнев.

По словам Бессмертного, подобные масштабные дезинфекции будут проводиться регулярно в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в регионе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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