МЧС не верит в сознательность крымчан и готовится тушить пожары

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В МЧС прогнозируют увеличение числа ландшафтных возгораний на майских праздниках и планируют работать в эти дни в усиленном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

По информации ведомства, в МЧС прогнозируют увеличение количества ландшафтных возгораний в период майских праздников.

— В период с 30 апреля по 11 мая прогнозируется высокая вероятность перехода очагов ландшафтных, природных и других пожаров, в том числе от палов сухой растительности, на населенные пункты и объекты экономики. Основное внимание в эти дни будет уделяться обеспечению пожарной безопасности. Опыт предыдущих лет демонстрирует, что в это время, несмотря на складывающуюся эпидемиологическую обстановку, неизменно увеличивается количество людей, отдыхающих на природе. Это может повлечь за собой увеличение количества очагов природных пожаров в непосредственной близости от населенных пунктов, — подчеркнули в МЧС.

По данным МЧС, многие отправляются на дачи и места отдыха в горно-лесной местности, несмотря на запреты. Граждане сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих садовых и дворовых территориях, а дети поджигают траву у дорог и на пустырях. Весной прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце, легко загорается от любой искры, особенно в ветреную погоду и процесс распространения травяного пала становится неуправляемым.

В ведомстве подчеркнуле, что с начала года в Республике Крым ликвидировано около 600 возгораний сухой растительности разной площади. Также ликвидировано 35 лесных пожаров.

Крымские спасатели будут работать в усиленно режиме и находятся в постоянной готовности к реагированию по назначению. В настоящее время уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему по предупреждению чрезвычайных ситуаций (РСЧС) при ликвидации последствий возможных ЧС в этот период. Кроме того, разработаны планы применения сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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