Крымчанин поймал двух грабителей и удерживал их до прибытия полиции

В Красногвардейском районе Крыма в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что он удерживает двоих молодых людей, застигнутых им в момент совершения кражи из автомобиля.

Злоумышленники пытались похитить из транспортного средства заявителя автомагнитолу, ТВ-монитор, видеорегистратор, FM-модулятора и другое имущество.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе проверки полицейскими было установлено, что двое молодых парней 23 и 27 лет, местные жители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, разбив лобовое стекло микроавтобуса, проникли в салон и пытались похитить цифровую автотехнику.

Хозяин автомобиля по счастливой случайности в два часа ночи вышел на балкон и увидел, что горит свет в его автомобиле. Не теряя времени, он выскочил на улицу и удерживал злоумышленников до приезда сотрудников полиции.

Подозреваемые признались в содеянном и пояснили, что хотели совершить кражу, однако, не ожидали, что будут застигнуты в момент совершения преступления.

Следственным отделением МО МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«а», «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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